Álvaro Fidalgo es el futbolista perfecto y lo reconquistamos: Miguel Layún

Cuatro partidos con la Selección Mexicana y todos como titular. Para el técnico Javier Aguirre el llamado del español naturalizado ha representado variantes como volante por interior, una incorporación que elevó las expectativas, en especial de quien ya ha compartido vestidor como Miguel Layún.

El exfutbolista, en entrevista con Excélsior, aseguró que el Maguito es un distinto, un elemento ideal para el combinado nacional en la Copa del Mundo 2026.

“¡Fidalgo ya es mexicano, lo colonizamos, lo reconquistamos!”, reaccionó Layún como una batalla ganada para el Tricolor.

Además de ser un cerebro en la conducción, Álvaro Fidalgo rompió el molde y se vuelve complemento de lo que necesita la Selección.

“Para mí es el prototipo perfecto de futbolista, un tipo profesional que se cuida que está todo el tiempo en una constante inquietud de mejora y de aprendizaje, su historia deportiva fue como tenía que ser, porque el tipo se forma en uno de los mejores clubes (inferiores del Real Madrid.

“Y ante la competencia (en España), llega a una liga donde su talento y versatilidad le permite exponerle al mundo lo que es, termina de formarse en el América en muchos ámbitos y después regresa al futbol europeo con una de las mejores ligas, es un gran club porque ahora va a jugar la Champions”, celebró Miguel Layún.

¿El 'Maguito' realmente hace la diferencia?

El exlateral no duda. Con conocimiento de causa describe la opción que representa el futbolista de 29 años, quien ha sido suplido en las modificaciones del Vasco Aguirre, por Charly Rodríguez en el duelo sin goles con Portugal (0-0), por Luis Romo en la gira estadounidense contra Bélgica (1-1) y el resto por Erick Chiquito Sánchez frente a las selecciones de Australia y serbia (triunfos de 1-0 y 5-1, respectivamente).

“De verdad nos serviría mucho porque atiende características distintas yo lo defino como el prototipo perfecto de un futbolista profesional después a nivel técnico es un motorcito en la cancha para generar gol y creo que a México le va a ser crucial y necesario tener este tipo de jugadores en la cancha”.

Con 236 minutos de acción con la Selección Mexicana, Miguel Layún añade en la construcción conceptual su perfil humano: “Es un buen amigo es alguien a quien quiero mucho y extraño sus pláticas de futbol porque las teníamos bastante extraño las pláticas fuera de fútbol porque además es un tipo con el que compaginábamos en muchas cosas y que veíamos de cerca cómo crecía su aprendizaje era súper revelador y espero que la rompa en el Betis y en la Selección, pero sí se le extraña mucho”.

Tras finalizar la campaña 2025-2026, en la Liga de España solamente cerraron dos mexicanos, Fidalgo y Obed Vargas. Sin embargo, Miguel Layún exhortó a la liberación del futbolista mexicano de sus cadenas para una mayor presencia.

“Para tener más mexicanos en España primero hay que ser conscientes de que no podemos pretender vender a jugadores en 15 o 20 millones de dólares ese sería el primer paso aceptar que también debemos ser parte de la ecuación de una inversión porque se ha demostrado que el jugador mexicano puede competir en el futbol europeo sobre todo en la liga española.

“En el en segundo punto también debe venir del jugador la disposición entender que no llega probablemente a cobrar los salarios de la liga mexicana que es un mix de todo”.

Javier Aguirre, es genial... "Un fenómeno"

El impacto de LaLiga también cobija a los entrenadores. El prestigio que le aportó a Javier Aguirre es un ejemplo entre equipos con la misión de buscar el ascenso o la salvación. Desafíos que son reflejo de su personalidad y picor como mexicano.

“Javier Aguirre es un fenómeno, el Vasco para mí te diría que es el prototipo de mexicano sabes que es pícaro, tiene siempre esas salidas astutas y es creativo, es combatiente, tiene garra, para mí eso somos y creo que de repente nos da vergüenza aceptar esa parte y creemos que debemos hacer otra cosa más pero no”, refirió del estratega que conduce su tercer ciclo mundialista y con trayectoria en clubes españoles como Atlético de Madrid, Real zaragoza, RCD Espanyol, CD Leganés y Mallorca.

Miguel Layún va más allá de los números con los que la Selección Mexicana y Javier Aguirre encaran el Mundial (14-8-4). El exdefensor del Villarreal y Sevilla celebra la identidad nacional.

“Esto trata de sentirse orgulloso de lo que somos, porque eso nos ha permitido estar en el Mundial parados ante una Alemania en 2018 y salir victoriosos o empatarle a Brasil en su casa y también ganarle a Croacia en Brasil o en Francia 98’. México siempre ha dado una buena cara desde ese prototipo que presume Javier Aguirre”.

Pero el exlateral Miguel Layún no duda en dejar en alto el trabajo del Vasco Aguirre como anfitrión mundialista.

“Javier ha logrado cosas increíbles, es este personaje del que hablamos y que es mexicano y en el que una pregunta incómoda el tipo te la responde con otra, pero terminas riendo con él, es hasta cierto punto genial, él ha dejado un legado importante en nuestro futbol, pero ojalá lo podemos disfrutar y que tenga una gran historia en este verano”, sentenció.