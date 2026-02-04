Se viene su debut: Fidalgo convocado por el Betis para Copa del Rey

El técnico del Betis, Manuel Pelligrini, no quiere perder tiempo y buscará que Álvaro Fidalgo se integre lo más rápido posible, por lo que el jugador mexicano recibió su primera convocatoria con el equipo español, para el duelo contra el Atlético de Madrid de Obed Vargas en los Cuartos de final de la Copa del Rey.

Se podría dar este jueves el enfrentamiento entre los dos jugadores mexicanos, cuando el Betis reciba a los colchoneros en el Estadio La Cartuja. El partido iniciará a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México.

Primera convocatoria de Álvaro Fidalgo con el Real Betis Foto tomada de Facebook Real Betis Balompié

Álvaro Fidalgo llevará el número 15 en los dorsales.

El jugador ha caído bien en el Real Betis, club en el que resalta el cariño que le han dado los aficionados mexicanos. Incluso, pidió ayuda para encontrar a uno de ellos, que lloró en un mensaje al centrocampista.

Por su parte, Manuel Pellegrini consideró que el jugador mexicano no tiene ningún problema con estar en la lista para el duelo contra el Atlético, debido a que se encontraba jugando con el América.

“Se enteró ya. No pudo entrenar ayer, ya se movió con el plantel, viene jugando normalmente, hizo pretemporada, así que no tiene ningún problema para estar en la lista de citados y veremos si tiene unos minutos o no. Se ha integrado sin ningún tipo de problema”, mencionó el técnico en conferencia de prensa.

ÁLVARO FIDALGO RECIBE ELOGIOS DE PELLEGRINI

El técnico Manuel Pellegrini explicó que sólo tenían una oportunidad de incorporar a un jugador y lo hicieron con uno “muy bueno” en una zona en la que están varios lesionados.

“Mercado invierno, teníamos solamente un cupo para traer a un jugador, se ocupó cpon un muy buen jugador como es Álvaro Fidalgo, así que en ese aspecto quedamos más que cubiertos en una posición que tenemos bastantes lesionados. Jugador hábil, juega en varias posiciones, más ofensivo, de buen toque final, de llegada al área, es un medio centro creativo”, indicó.

Pellegrini consideró un partido difícil contra el Atlético de Madrid y espera que hagan un partido muy completo.