"Un grande no hace tiempo": DT de Olimpia destroza al América tras la ida

El América regresará a México con la ventaja en el marcador en la Concachampions luego de imponerse al Olimpia 2-1 en su visita al Estadio Nacional Chelato Uclés en la ida de la primera ronda, pero para el estratega del equipo rival, Eduardo Espinel, este éxito no debe ser cantado como una victoria real ya que el equipo mexicano tuvo que recurrir a trucos para poder salir con la ventaja.

Lejos de mostrarse intimidado por la jerarquía del plantel azulcrema, el estratega uruguayo arremetió contra la actitud de los jugadores dirigidos por André Jardine, sugiriendo que el miedo a perder el resultado los llevó a realizar prácticas indignas de su estatus.

“Vimos un América que por momentos hacía cosas raras, hacía tiempo. Los equipos verdaderamente grandes no hacen tiempo, juegan más al frente. Y bueno, esos son síntomas de que los preocupamos”, sentenció Espinel en la conferencia de prensa posterior al duelo.

Criticando a uno de los gigantes de la Concacaf

Para el timonel del conjunto hondureño, la supuesta brecha abismal entre el futbol mexicano y el centroamericano se desvaneció durante los 90 minutos. A pesar de que América encontró la victoria agónica gracias a un gol de Ramón Juárez al minuto 88, Espinel aseguró que sus pupilos compitieron de tú a tú.

“Hoy no se vio la diferencia que todos hablaban del América, el gigante de México, con el equipo más grande de Honduras”, analizó. “Todos sabemos que hay diferencias, pero hoy en la cancha no se notó, todo lo contrario”.

El partido fue un calvario para los de Coapa, que iniciaron ganando con gol de Víctor Dávila, pero se vieron alcanzados por un tanto de Jorge Álvarez. Durante gran parte del segundo tiempo, las Águilas batallaron para generar futbol sin la presencia de Álvaro Fidalgo, quien ya partió a Europa, lo que validó la lectura de Espinel sobre la incomodidad de los mexicanos.

De cara a la vuelta, que se disputará el próximo 11 de febrero en el Estadio Ciudad de los Deportes, el técnico del Olimpia advirtió que no irán de paseo a la capital mexicana. Con la serie abierta y el orgullo intacto, aseguró que viajarán sin presión: “No tenemos nada que perder... vamos de vuelta a poder proponer si nos dejan arrimarnos y buscar el resultado”.