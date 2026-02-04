Oliver Pérez destaca talento y crecimiento del beisbol mexicano

Arrancó la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara, Jalisco. Evento que originalmente se celebraría en Caracas, Venezuela. Sin embargo, con el conflicto político entre la nación sudamericana y los Estados Unidos, los planes cambiaron.

En Guadalajara estuvo presente el beisbolista mexicano Oliver Pérez, quien presume una carrera que se alargó 20 años en las Grandes Ligas.

El expelotero de 44 años, destacó cómo ha crecido el nivel y la fanaticada de este deporte en el país. Insistiendo que los equipos trabajan bien con los prospectos, aunque deben impulsar que tengan más juego.

¿Qué retos se enfrentan los aspirantes a beisbolistas y cómo lograr que haya más mexicanos en el nivel más alto?

Ahora los jóvenes se preparan desde ligas pequeñas. Llegan a una edad de 10, 11 y 12 años y se están preparando todos los días. Antes, nosotros jugábamos en la en la calle o sólo los sábados y domingos, practicábamos un día; pero ahora los jóvenes agarraron el hábito de practicar todos los días, eso lo hace completamente diferente y cada vez la competencia puede estar un poco complicada, porque hay tanto talento por todo el mundo y son pocos los espacios que dan los equipos.

¿Cómo están trabajando los equipos mexicanos con los jóvenes?

México es el único país que tiene dos ligas profesionales de alto nivel. Yo creo que sería mejor que se le diera un poco más de oportunidad a los jóvenes para que se desarrollen a ese nivel.

Aunque se tenga mucho talento, hay que tener experiencia porque vas a jugar con jugadores ya establecidos que son estrellas y alrededor de ellos se aprenden muchas cosas que como joven no las aprendes.

Yo creo que los equipos hacen un buen trabajo, pero se podría hacer un poco más, quizá los equipos te frenan un poco con la intención de evitar que te lastimes y nosotros apoyamos que le den un empujón a los jóvenes de que jueguen, al final del día van a tomar mucha más experiencia y así apuntar a Grandes Ligas.

¿Cómo se logra una carrera tan longeva?

Yo tuve una experiencia difícil en mi carrera, firmé con los Mets de Nueva York un contrato de varios años y me lastimé. Estuve batallando esos tres años de contrato.

Veía al equipo ganar y ganar cada vez más cerca de postemporada y la inexperiencia mía yo estaba mi 60 o 70% de recuperación y yo les decía que yo estaba al 100%, o sea que me quería ir con el equipo y cada vez llegaba recaía otra vez. Yo iba para atrás otra vez, fue lo que estuve batallando en esos tres años. Aprendí bastante de eso.

Lo que se lo recomiendo a todos los jóvenes y a los jugadores de experiencia es que siempre Trata de ser conscientes con uno mismo y entender que cuando tú estás al 100% es mejor que tú digas que que ya estás listo a que simplemente llegar y estar al 70%.

¿Saber escuchar tu cuerpo y ser honesto contigo mismo?

Escuchar a jugadores que tengan experiencia, que ya han visto muchas cosas y pues obviamente pedí unos consejos, a veces es uno el que se cierra y dice que uno sabe todo y al final del día eso es eso es mentira o sea es bueno escuchar otras gentes, preguntarles a otras personas y para para cuando tú estés en esas situaciones estés preparado.

¿Qué significa la Serie del Caribe para el Beisbol?

La considero como un premio a un largo año, en este caso el año 2025, imagínate tantas temporadas, tantos viajes y pues al jugar en la liga de invierno se te premia con la Serie del Caribe, pues imagínate uno como. un jugador, como aficionado y como medio de comunicación es un regalo. Por eso mismo es un evento muy importante para relajarse y empezar otra vez el año a la misma rutina.

¿Cómo llegan los representativos mexicanos?

Se ven muy fuertes. Creo que es la segunda vez que dos equipos mexicanos van a la Serie del Caribe (Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán, ante la baja del representativo de Venezuela) y los veo muy completos. Estás enfrentándote a unos equipos con hambre de triunfo y eso es lo bonito, que la competencia es muy fuerte y que todo puede pasar en un torneo muy corto.

¿Cómo sientes a la afición?

El aficionado mexicano siempre ha apoyado. Sea un juego de exhibición fuera de México. La gente siempre ha apoyado. Cuando me ha tocado ir a eventos internacionales. Veo que los mexicanos siempre van y apoyan a su equipo. En futbol soccer ni se diga.

Los mexicanos son muy orgullosos de ir apoyar a un mexicano a donde sea. En mi caso me tocó ir a la olimpiada en París (2024). Fui a las carreras de bicicleta que son dentro de un velódromo y veía gente apoyando a un mexicano.

*mcam