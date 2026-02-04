Obed Vargas, la próxima estrella que quiere el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid le dio la bienvenida al mexicano Obed Vargas y esperan que sea un de las próximas estrellas del club español. El mediocampista portará el número 21 y firmó un contrato que terminará hasta 2030.

“Al recibir esta camiseta que defenderás con todas tus fuerzas, estamos muy ilusionados con tu llegada al Atlético y esperamos que sigas creciendo. Bienvenido a tu nueva casa, bienvenido al Atlético de Madrid. Todos los atléticos que confiamos en ti, esperamos que seas una de nuestras estrellas en este gran club, que es el Atlético de Madrid”, indicó Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, durante la presentación del jugador en el Auditorio del Riyadh Air Metropolitano.

El mandamás colchonero elogió las cualidades de Obed Vargas y lo consideró como un “prometedor centrocampista mexicano”. Destacó que su crecimiento como jugador, se identifica como uno de los valores del equipo.

“Su crecimiento ha sido imparable, mejor Jugador sub 22 de la MLS, jerarquía, madurez y, sobre todo, juventud y capacidad de mejora, un mediocampista con gran futuro y firma con nosotros hasta 2030”, subrayó.

OBED VARGAS CUMPLE SU SUEÑO DE ESTAR EN EL ATLÉTICO DE MADRID

Obed Vargas, originario de Alaska y de padres mexicanos, estuvo rodeado por su familia y amigos durante su presentación. El futbolista destacó que se cumple un sueño y ahora espera demostrar en el campo el por qué depositaron su confianza en él. Se definió como un 'box to box'.

“Tengo que dar las gracias al presidente, a todo el Atlético de Madrid de poder estar aquí, son sentimientos indescriptibles, es un sueño hecho realidad, ser del Atlético desde muy niño. He visto ver a grandes jugadores presentados. Se cumple un sueño y ahora es tiempo de trabajar, tengo otro trabajo que hacer, tengo que demostrar en el campo y tengo que pelear todos los días por este club”, indicó.

Otros mexicanos han vestido la playera del Atlético de Madrid, como Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez y Héctor Herrera, pero el juvenil azteca quiere escribir su propia historia.

“Saludos a todos los mexicanos. Confío en el criterio del Atlético de Madrid, confiaron en mí, ahora me toca ganarme la confianza del técnico. No puedo hablar de jugadores anteriores, tengo que hacer mi propia historia”, señaló.