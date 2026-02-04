Betis busca al aficionado del América que lloró por Fidalgo

La salida de Álvaro Fidalgo con el América todavía tiene ecos y es que su adiós no fue cualquiera, sino que la afición se mostró emotiva ante la partida de uno de los referentes del equipo en los últimos años. En un video reciente, un aficionado mostró sus sentimientos por el jugador, por lo que el Betis ya lo anda buscando.

“Que nunca más se vaya del América”, comentó un niño entre lágrimas en un mensaje que dejó en un medio de comunicación mexicano.

Durante su presentación como jugador del Betis, Álvaro Fidalgo recalcó el cariño que recibió de los americanistas Foto tomada de Facebook Real Betis Balompié

El video llegó hasta el Betis, donde emprendió la búsqueda para encontrarlo: “Te estamos buscando pequeño americanista”.

“¡Necesitamos vuestra ayuda! Estamos buscando a este pequeño americanista para regalarle una camiseta del Real Betis de Fidalgo Si lo conocéis, poneos en contacto con nosotros. ¡Muchas gracias!”, publicó la cuenta oficial del equipo español.

Ese cariño de la afición la resaltó Álvaro Fidalgo durante su presentación con el Betis. El jugador mexicano admitió que esperaba cariño, pero lo que vivió en sus dos últimos días en nuestro país, fue “una barbaridad”.

“No me dejarán de sorprender, me esperaba cariño, obviamente lo recibía todos los días, lo sentía todos los días, pero lo que viví estos dos últimos días fue algo que todavía es difícil de digerir porque fueron muestras de cariño de millones de personas, lo puedes ver en redes sociales lo que fue una barbaridad. El hecho de sentir que la gente te quiere así, incluso llegas a pensar que no te mereces tanto”, indicó.