Magic Johnson destaca el éxito de la mexicana Gabriela Jaquez en el título de la NCAA 2026

El baloncesto universitario femenino tiene nuevas reinas luego de la victoria de las UCLA Bruins, quienes se coronaron campeonas del Torneo de la NCAA 2026 tras aplastar a South Carolina con un contundente marcador de 79-51, un triunfo donde la mexicana Gabriela Jaquez fue una de las figuras, una actuación que no ha pasado desapercibida para una leyenda de la NBA.

La alera mexicana lideró la ofensiva de las Bruins con 21 puntos, siendo la máxima anotadora del encuentro y la pieza clave para romper la defensa de las Gamecocks. Su actuación fue destacada por el mítico Earvin "Magic" Johnson.El reconocimiento de una leyenda: Magic resalta el aporte de Jaquez como pilar del ataque

A través de su cuenta de X, Magic Johnson se deshizo en elogios hacia el equipo y destacó puntualmente el aporte de la mexicana.

"¡Quiero felicitar a las nuevas campeonas del Torneo de Baloncesto Femenino de la NCAA 2026: las UCLA Bruins! Barrieron a South Carolina 79-51 y dominaron de principio a fin. ¡Las Bruins tuvieron a cinco jugadoras en cifras dobles!", escribió Magic, resaltando los 21 puntos de Gabriela Jaquez como el pilar del ataque.

“Lauren Betts anotó 14 puntos, Gianna Kneepkens 15, Gabriela Jaquez 21, Kiki Rice 10 y Charlisse Leger-Walker 10”, explicó la leyenda de la NBA.

Johnson también dio crédito a la "asfixiante defensa" de UCLA y al plan de juego de la entrenadora Cori Close, que dejó sin opciones ofensivas a sus rivales.

Obama se une a los festejos tras el campeonato de las Bruins

El impacto del triunfo llegó hasta las esferas políticas. El expresidente Barack Obama también utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de admiración hacia el equipo californiano.

"¡Felicidades a Lauren Betts y a las sensacionales jugadoras de último año de @UCLAWBB por ganar su primer campeonato de la NCAA!", publicó el exmandatario, reconociendo el esfuerzo generacional de un equipo que hizo historia consiguiendo el primer campeonato de este tipo.

Para Jaquez hubo pocas dudas de que alcanzarían este éxito: “Sabía que lo íbamos a lograr. Al venir a UCLA, todos nos propusimos una meta, e imaginé este momento. Lo imaginé tantas veces, y estoy tan, tan orgullosa. Llorar mucho, el confeti, todos los aficionados aquí apoyándonos, mi familia aquí, significa todo. Celebrar con este grupo, como... estoy tan feliz”, dijo la mexicana.