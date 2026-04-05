A pesar de la rivalidad con Países Bajos, Max Verstappen se rinde ante el genio de Lionel Messi

Max Verstappen, el actual referente de la Fórmula 1, ha dejado claro en diversas ocasiones su admiración por el futbol y de su pasión por practicarlo y, ahora, un video de él dando su opinión sobre el argentino Lionel Messi ha generado diversos comentarios.

Para el cuatro veces campeón del mundo los nombres de dos de las grandes estrellas del futbol no son desconocidos: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

A pesar de su origen neerlandés, el piloto de Red Bull Racing no ha tenido reparos en elogiar el impacto del astro argentino, incluso cuando él mismo ha dictado sentencia sobre la selección de Países Bajos, algo que no le impide reconocer el valor del sudamericano.

El equilibrio entre el talento y la disciplina

Hace un par de años, al ser cuestionado sobre su preferencia en el debate histórico del balompié, Verstappen ofreció una visión equilibrada que destaca las virtudes de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi.

En aquel momento, el neerlandés dijo: “Me parece imposible elegir porque creo que Messi tiene más talento que Cristiano, pero Cristiano ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma”.

De esta forma, Verstappen destacaba que cada uno había apostado por un camino y aunque reconocía la calidad del argentino, no podía dejar de lado el deseo del portugués por seguir mejorando y entrenando cada día, conocedor del peso que carga en Portugal, un equipo donde a diferencia de Argentina, el peso cae de mayor forma sobre el jugador de la liga árabe.

"Simplemente no puedes defender eso": Verstappen sobre el genio de Messi

Recientemente, "Mad Max" volvió a profundizar en lo que hace especial al capitán de la Albiceleste, esto durante un video publicado en Instagram ahora que la Fórmula 1 se encuentra sin actividad luego de que el conflicto del Medio Oriente impidió la celebración de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita.

“Sabe leer el juego. Ves a muchos jugadores que necesitan correr, que necesitan entrar para marcar un gol”, dijo Verstappen antes de lanzar una sentencia.

“Él puede marcar desde donde sea, cuando sea, y crees que puedes detenerlo, pero no puedes detenerlo, así que marcará cuando vea la oportunidad”, explicó el tetracampeón del mundo.

Verstappen recordó con especial asombro la asistencia de Messi a Nahuel Molina cuando la albiceleste eliminó a Países Bajos en Qatar 2022 en la ronda de cuartos de final.

“Como la pelota que jugó contra Holanda en la última Copa del Mundo. Simplemente, no puedes defender eso”.