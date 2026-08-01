Roja para Carlos Salcedo: Hubo tres expulsados en el Atlas vs Monterrey

En el Atlas – Monterrey se dieron tres expulsiones, dos de los Rojinegros y una de los Rayados, duelo que ganaron los dirigidos por Matías Almeyda por 0-2, pero terminaron con 10 jugadores tras la roja que vio Carlos Salcedo.

La primera roja del partido la vio el de Cabo Verde, Luis de Barros, después de una entrada que le dejó una herida a Orbelín Pineda al 72’. El VAR tuvo que intervenir y el árbitro dictaminó que hubo juego busco grave y que puso en riesgo la integridad física del jugador del Monterrey.

Carlos Salcedo fue expulsado después de que se marcara un penal a favor de Monterrey en tiempo de compensación Mexsport

La recta final del partido estuvo “caliente” con varias entradas fuertes. En tiempo de compensación, Milton Valenzuela se barrió en el área e impactó el pie de Iker Fimbres. La jugada también fue revisada por el VAR, roja para el rojinegro y penal.

Antes de Lucas Ocampos marcara de penal, se dio la expulsión de Carlos Salcedo. En la transmisión señalaron que fue por una seña obscena hacia la banca del Atlas.

Carlos Salcedo también se fue expulsado; hubo tres jugadores que vieron la roja Mexsport

El jugador de Monterrey fue recriminado por la afición del Atlas al momento de salir de la cancha.

En redes sociales, algunos aficionados expresaron su malestar por la expulsión de Carlos Salcedo.