León respira en el Apertura 2026: derrota a Pachuca y suma sus primeros puntos

El León de Javier Gandolfi consiguió su primera victoria del Apertura 2026 de la Liga MX luego de vencer 1-0 al Pachuca como local en la jornada 3 del campeonato.

El partido se definió con un solitario gol de Daniel Arcila durante la primera mitad, mientras que los Tuzos terminaron con 10 jugadores por la expulsión de Christian Rivera en el segundo tiempo.

Para León, el triunfo representó sus primeros tres puntos después de comenzar el torneo con dos derrotas consecutivas. Pachuca, por su parte, sufrió su segundo descalabro seguido después de comenzar el Apertura 2026 con una goleada sobre Pumas y perder sobre la hora ante Gallos Blancos en la segunda jornada.

Primera victoria de León en el campeonato. Eduardo Serratos/Mexsport

Daniel Arcila le da la primera victoria a León

El único gol del encuentro llegó al minuto 41. Daniel Arcila recibió un pase largo que la defensa del Pachuca no consiguió cortar y comenzó una carrera desde prácticamente la mitad de la cancha.

El futbolista de León avanzó hasta el área y superó a los centrales Sergio Barreto y Eduardo Bauermann, quienes no consiguieron detener su recorrido. Arcila aprovechó el espacio y sacó un disparo cruzado a segundo poste que dejó sin posibilidades de reaccionar al portero Carlos Moreno.

Con esa anotación, el conjunto esmeralda se fue al descanso con la ventaja y obligó al Pachuca a buscar el empate durante la segunda mitad.

La situación se complicó para los Tuzos al minuto 60. Diber Cambindo recuperó el balón ante Christian Rivera durante una salida del Pachuca a la altura de la mitad de la cancha. Cuando el delantero de León se encaminaba hacia el ataque, Rivera lo sujetó para detener su avance.

En primera instancia, el árbitro Fernando Hernández señaló la falta y mostró tarjeta amarilla al futbolista del Pachuca. Sin embargo, después de una revisión del VAR, el central cambió su decisión, retiró la amonestación y mostró la tarjeta roja a Rivera.

Pachuca tuvo que disputar la última media hora con 10 jugadores y no consiguió encontrar el empate. León mantuvo la ventaja de 1-0 hasta el final para sumar sus primeros puntos del Apertura 2026.

León enfrentará la Leagues Cup con una victoria y dos derrotas en el inicio del Apertura 2026. Eduardo Serratos/Mexsport

León y Pachuca se preparan para la Leagues Cup

Después de conseguir su primera victoria en la Liga MX, León viajará a Estados Unidos para comenzar su participación en la Leagues Cup.

El conjunto esmeralda enfrentará al Nashville SC el próximo miércoles 5 de agosto en su primer partido. Posteriormente jugará ante Orlando City el sábado 8 y cerrará la primera fase contra el Inter de Miami de Lionel Messi el miércoles 12.

Una vez terminada su participación en esta etapa del torneo binacional, León retomará la actividad del Apertura 2026 con una visita al Necaxa el 17 de agosto.

Pachuca también viajará a Estados Unidos para disputar la Leagues Cup. Los Tuzos debutarán ante Cincinnati el 4 de agosto, enfrentarán a Columbus Crew el viernes 7 y cerrarán contra Charlotte el martes 11.

Después de la primera fase del torneo, Pachuca regresará a la actividad de la Liga MX para recibir al Puebla.