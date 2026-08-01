Decepciona mosaico de la afición del Cruz Azul para celebrar el Campeón de Campeones 

Dicen que la intención es lo que cuenta, aunque el intento fue fallido como el de la fanaticada del Cruz Azul en el Estadio Banorte y su mosaico para brindar por el título del Campeón de Campeones 2025-2026.

Previo al cotejo entre el Cruz Azul, vigente campeón de la Liga MX, y el Atlante, el grupo de animación La Sangre Azul sacudió papeles celofán en azul y blanco. En el corazón de la barra se comenzó a desplegar una manta con el diseño frontal y poco claro de una locomotora.

Sin embargo, el tamaño de la manta fue discreto, lejos de las expectativas del resto del público que abarrotó las zonas generales del Estadio Banorte; sin impacto visual. También se desplegaron letras con la palabra "campeón" que poco resaltaron con los deslucidos cuadros azules. Sin forma a pesar de las bombas de humo.

En redes sociales la afición no se guardó las críticas, cuando la barra cementera es una de las constantes en la celebración en tribuna con mosaicos.

El mosaico de Cruz Azul por el Campeón de Campeones no tuvo el impacto visual esperado. Bernardo Ferreira / Excélsior

Repudio por el Piojo Herrera

La afición de La Máquina se hizo sentir en el Estadio Banorte con una potente ovación para sus ídolos, especialmente para el estratega Joel Huiqui.

La hostilidad salió a flote una vez que el sonido local comenzó a mencionar la alineación del Atlante. Sin embargo, al mencionar a Miguel Herrera, entrenador del Atlante, un abucheo unísono invadió el recinto tres veces mundialista.

Los seguidores tienen un puntual resentimiento contra el 'Piojo'. Los recuerdos de la final perdida del Torneo Clausura 2013 son inevitables para los seguidores cruzazulinos, por ser el técnico que condujo al América a la épica igualada y su posterior remontada en tanda de penales.

Reconocimiento para Charly Rodríguez

El mediocampista Carlos Rodríguez recibió un homenaje ante su afición, familia y compañeros, luego de cumplir 200 partidos con el Cruz Azul.

Charly fue clave en el título de Liga MX de La Máquina el torneo pasado. Incluso su descarte del Mundial 2026 por parte del seleccionador Javier Aguirre fue cuestionado por el gremio futbolístico.

El contención llegó a la institución cementera en el torneo Clausura 2022, desde entonces se ha convertido en un referente junto con Erik Lira.