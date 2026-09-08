Se extraña al América en la Copa Libertadores, confiesa exdirectivo de River Plate

México es una extensión de historia y gloria para los argentinos. El exdirectivo Matías Patanian lo confirma por la manera en que regresó a la CDMX para formar parte del Congreso Mundial de Turismo Deportivo.

Aunque lo primero que invadió la mente fue el mítico y tres veces mundialista Estadio Banorte, Matías Patanian admitió que se extraña al futbol mexicano en los torneos de Conmebol, sobre todo a las Águilas del América.

"Recordaba que mi última vez acá fue en el 98'. Copa Libertadores que River enfrentó al América, fue la última vez que estuve en México. Es una ciudad que despierta mucha curiosidad", relató el argentino.

Se trató de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. En el Estadio Azteca, ambos equipos empataron 1-1, con tantos de Néstor Gabriel Cédres y Carlos Netto. Para la vuelta en el Monumental, Santiago Solari marcó el 1-0 (global 2-1). Irónico, una vez que Solari se convirtió en técnico americanista en 2020.

Patanian añadió sobre aquel sabor que daban los clubes mexicanos: "Un valor enorme, un plus sin duda, en nuestra última copa Libertadores se la ganamos a Tigres que fue finalista, Boca también tuvo finalista, llegaron las Chivas en su momento, sí se les extraña", ríe al señalar la alta intensidad y la especial hostilidad de los encuentros.

En la edición del 2000, América cayó en semifinales con Boca Juniors; en el 2002 las Águilas fueron superadas en un caótico juego con el brasileño Sao Caetano.

En la Copa Libertadores 2004, América fue eliminado en octavos de final otra vez por el Sao Caetano. Santos de Brasil hizo lo propio en los cuartos de final de la Copa en 2007. En el 2008 le siguió Liga de Quito en semifinales y finalmente en el 2011 por Santos de Brasil en octavos de final.

Entrenadores argentinos, un gran aporte

Eso sí, no mezcla el anhelo con la dura percepción del futbol argentino sobre los equipos mexicanos, aunque Patanian no dejó de enaltecer el trabajo de los técnicos argentinos en la Liga MX.

"¿De dónde sacaron la rivalidad? Pero bueno, es así... Estuve viendo que ganó Toluca la final a Rayados, cerca del proceso de Demichelis en Rayados, llegó a la final en el primer semestre, Hernán Crespo ahora en el Atlas, muchos que les cae bien al futbol mexicano tanto entrenador argentino. Marcelo Bielsa dejó un legado en Pachuca. Mohamed lo está haciendo increíble".

En ese hilo de entrenadores, Matías Patanian negó que en sus gestiones como vicepresidente (2013-2017 y 2021-2025) no buscó los servicios de los estrategas Matías Almeyda ni de Hernán Crespo.

¿Copa América en Estados Unidos?

Sobre el acaparamiento de Estados Unidos con la Copa América, el exdirectivo de River Plate opinó que "habrá razón, infraestructura de EEUU le viene bien a Conmebol, esperemos que la experiencia del Mundial ha mejorado de lo que fue la final de la Copa América que tuvo problemas (violencia de aficionados y trifulcas con la policía)".

Pero la emoción se le refleja a Patanian cuando se proyecta la idea del arranque del Mundial 2030 en Argentina, específicamente en el Monumental de Buenos Aires.

"No está del todo confirmado, pero sí preparando nuestro estadio, la infraestructura, es algo de lo que hablamos aquí en la presentación (Congreso Mundial de Turismo Deportivo). De 70 mil lugares a 86 mil empezamos a llevarlo a más de 100 mil, siendo el más grande Sudamérica. Superando al Azteca evidentemente".

Rivalidad vs Argentina, un mito

Por último, Matías reiteró su admiración por la Selección Mexicana en la historia del futbol, por lo que reitera que el odio o rivalidad no existe con Argentina.

"La verdad que no, no sé de dónde nació eso de la rivalidad, Argentina no lo ve como clásico, hemos jugado final de Copa América en el 93 en Ecuador, pero no tenemos un historial para que exista esta rivalidad, gran parte o de la prensa es una postura anti-Messi, ahora con su retiro a lo mejor se calman.

"Nos han tocado mucho en octavos de final, por ese pase que quieren dar, recuerdo con La Volpe, pero el zapatazo de Maxi Rodríguez, después en Sudáfrica, no lo tomen mal, es más del mexicano que al revés".