VIDEO: Portugal gana ante Nigeria, pese al OSO de Cristiano Ronaldo

Con el triunfo 2-1 ante Nigeria en un amistoso disputado este miércoles, la Selección de Portugal puso punto final a su etapa de preparación rumbo al Mundial de 2026.

El equipo dirigido por Roberto Martínez mostró solidez, rotación de piezas y carácter para remontar, dejando sensaciones positivas de cara al torneo.

Jugadores de la Selección de Portugal celebrando su gol REUTERS

La profundidad de banco, el buen momento de varios jugadores clave y la ambición de Cristiano Ronaldo en lo que podría ser su último Mundial la posicionan como una candidata a dar guerra en fases eliminatorias.

Victoria tranquila de Portugal ante Nigeria

En un vibrante amistoso internacional celebrado en Leiria, Portugal se impuso 2-1 a Nigeria en lo que fue su último ensayo antes de viajar a Norteamérica.

Los lusos dominaron gran parte del encuentro, aunque sufrieron por momentos ante la velocidad y el contragolpe de los africanos.

Pedro Neto abrió el marcador con un golazo de zurda en el minuto 23, tras una gran asistencia de Diogo Dalot.

Nigeria empató por medio de Akor Adams en el 37', pero Portugal reaccionó en la segunda mitad con rotaciones que refrescaron el equipo y terminaron encontrando el gol de la victoria, gracias al tanto de Francisco Conceicao al 75’.

El partido sirvió para que Martínez probará variantes tácticas y diera minutos a varios jugadores. Portugal demostró madurez al mantener la posesión y generar peligro constante, dejando claro que llega en buen estado de forma al debut mundialista.

La increíble falla de Cristiano Ronaldo

Cuando el marcador aún estaba 0-0 y el partido recién comenzaba, Cristiano Ronaldo tuvo una ocasión clarísima para adelantar a Portugal.

El capitán luso quedó mano a mano con el portero nigeriano tras un excelente pase de su compañero. CR7 definió con un toque suave buscando el palo corto, pero el disparo se fue por un lado.

A pesar de tener mucha calidad y ser el referente ofensivo, Cristiano falló este gol casi cantado, lo que desató mucha burla contra el luso en redes sociales. Aunque tuvo más oportunidades, Ronaldo se fue en blanco y con el dolor de perderse ese tanto.

Debut de Portugal en el Mundial 2026

Partido : Portugal vs RD Congo (República Democrática del Congo)

Estadio : NRG Stadium, Houston (Estados Unidos)

Día : Miércoles 17 de junio de 2026

: Miércoles 17 de junio de 2026 Horario en México: 11:00 pm (hora del centro de México)