Portugal derrota a Chile y se mantiene firme rumbo al Mundial 2026

Durante su penúltima prueba de cara al Mundial 2026, Portugal derrotó 2-1 a Chile con goles de Rafael Leao y Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo fue titular y jugó los primeros 45 minutos.

En un partido disputado en el Estadio Nacional de Portugal, el conjunto lusitano tomó la iniciativa en el compromiso frente a una escuadra chilena que no logró conseguir su boleto a la siguiente edición de la Copa del Mundo.

Con aproximaciones desde los primeros instantes fue como Portugal logró acercarse a la portería defendida por Lawrence Vigouroux, mismo que se lució con un total de 6 atajadas.

Antes de marcharse al descanso, un gol anulado ahogó el festejo de Cristiano Ronaldo que había arrancado como titular, mientras que una pelea en la línea de fondo terminó con expulsiones para Iván Román y Rafael Leao, quien es una de las cartas fuertes de los europeos para la siguiente justa mundialista.

De cara a la segunda mitad, los locales hicieron diversas modificaciones -entre ellas la salida de Cristiano Ronaldo- y dominó de principio a fin.

Con tantos de Gonçalo Guedes (58’) y Bruno Fernandes (72’), Portugal le terminó por dar rumbo al que representó su penúltimo compromiso de cara al Mundial 2026; Lucas Cepeda descontó en el tiempo de compensación (90+2').

El siguiente partido de Portugal será el miércoles 10 de junio frente a Nigeria, mismo que será su despedida del país para viajar a Estados Unidos y afrontar el Mundial 2026, mismo en el que contará con la oportunidad de conseguir su primer título.

Por su parte, Chile volverá a su país luego de que el compromiso ante Congo se cancelara debido al brote de ébola en el país africano; su siguiente partido oficial sería hasta el inicio de las Eliminatorias Mundialistas, donde contaría con mayores posibilidades de calificar al Mundial 2030 debido a la clasificación automática de Argentina, Paraguay y Uruguay por ser anfitriones.

BFG