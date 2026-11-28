El nuevo Director Técnico del Manchester United, Mauricio Pochettino, cuestionó a quienes consideran que con 10 días de trabajo en el club, debe haber cambios en el equipo, con los mismos jugadores que tiene la plantilla.

Desde su llegada al banquillo del equipo, hace diez días, el argentino ha enfrentado tres partidos, donde ha conseguido un empate y dos derrotas por goleada.

Este sábado, después de la goleada 4-0 ante el Brentford, el técnico concluyó la conferencia de prensa deseando que los resultados mejoren pronto.

“Espero que la próxima vez sea mejor”, dijo mientras abandonaba la sala de prensa.

¿Lo que le gente espera de un entrenador que llegó hace diez días es cambiar 25 jugadores? ¿Creen que vamos a ayudar al Manchester United culpando a los jugadores por la situación que estamos viviendo ahora?

“Las circunstancias, no son sólo los jugadores, no, es todo el conjunto, por supuesto que tenemos que aceptar la responsabilidad”, mencionó.

El Manchester United se encuentra en una de las peores crisis de su historia, ubicado en la penúltima posición de la clasificación con sólo 8 puntos de 36 posibles en 12 jornadas disputadas.

“Los jugadores necesitan jugar, sentir el apoyo, y son los jugadores que tenemos y eso no va a cambiar. Después se puede decir que sí, en el mercado de fichajes se pueden cambiar, sí, como todos los mejores clubes el mundo”, dijo.

Pochettino dejó su cargo como Director Técnico de la Selección de Estados Unidos, que recientemente le había renovado su contrato, para ir a la Premier League a dirigir al Manchester United.