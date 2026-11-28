Llegó para salvar el barco y ahora están más hundidos que nunca. Mauricio Pochettino sigue sin poder levantar al Manchester United y tras la derrota por 0-4 ante el Brentford, los Red Devils se mantienen en puestos de descenso.

La esperanza en Old Trafford duró poco y apenas al minuto 17’ los visitantes se pusieron arriba en el marcador con un potente disparo de media distancia cortesía de Callum Wilson, un tiro con mucha potencia en el que Lammens, arquero del United, pudo hacer más.

Esa anotación extendió la mala racha del Manchester United a 12 partidos al hilo sin poder mantener su arco en cero.

Apenas unos minutos después Wilson firmó su doblete, al 30’ Brentford construyó una gran jugada colectiva desde su propia área que terminó con el delantero británico solo frente al arco rival para el 2-0.

La hecatombe en el teatro de los sueños llegó en los minutos finales, luego de una serie de rebotes tras un cobro de tiro de esquina, el tercero de la noche cayó al 82’ y con un equipo completamente vencido el 0-4 se firmó al 91’.

Manchester United se mantiene en puestos de descenso REUTERS

Gran parte de los aficionados del Manchester United no vieron los últimos dos goles recibidos por su equipo, pues comenzaron a abandonar el inmueble al rededor del minuto 75’.

Toda esta humillación fue presenciada por Sir. Alex Ferguson, el entrenador más exitoso en la historia del club que se encontraba en las gradas de Old Trafford.

Manchester United podría ser último de la Premier League

Este resultado deja a los Red Devils en la posición 19 de la tabla con solo 8 puntos sumados tras 12 fechas disputadas, pero la situación se puede poner aún peor en cuestión de horas.

En caso de que Crystal Palace gane su partido de mañana vs Hull City, Manchester United caería de manera oficial hasta el último puesto de la tabla con el descenso más latente que nunca.