Video: Oswaldo Sánchez se une a las condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel  

El exportero Oswaldo Sánchez se mostró consternado con la tragedia en el futbol español, por el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, del Tenerife FC.

El atacante español murió a consecuencia de un choque con Jesús Owono, guardameta del Andorra FC en la Segunda División de España. Las imágenes de la jugada le dieron la vuelta al mundo.

En México, durante el martes 3 de noviembre, la Federación Mexicana de Futbol y diversas personalidades deportivas reaccionaron al deceso, entre ellos el emblemático exportero Oswaldo Sánchez.

"Te tengo que decir que fue una tristeza muy profunda en haber visto eso, porque fue un compañero de profesión, bueno, excompañero en mi caso, y no creo que haya habido mala intención, simplemente la vida es así", dijo el exfutbolista.

Oswaldo Sánchez, embajador de la nueva campaña de Boehringer Ingelheim "Prevenir para ganar: Hilos vitales, conexiones saludables: Diabetes, corazón y riñones" opinó sobre la jugada en la que el meta de 20 años de edad sale a la disputa del balón hasta el círculo central.

"El portero o cualquier futbolista trata de darlo todo por su equipo, una jugada en donde el portero estaba muy adelantado. Sí, pero si sigues la cronología del partido, este portero juega siempre adelantado, salió a una zona muy atípica, tristemente, en paz descanse, no se dio cuenta que justo venía el portero y fue un golpe total.

"Fue una imagen muy dura, pero no creo que haya habido mala intención, hay muchos temas de que la cárcel, esto, yo, es futbol, yo no quiero pensar, o no pensaría nunca que alguien quiere matar a alguien por una acción futbolística, entonces darle la dimensión, yo sé que no le va a llegar a la familia hasta España, hasta aquel lugar, mis condolencias, pero qué lamentable lo que pasó".

Oswaldo Sánchez es embajador de Boehringer Ingelheim en una campaña para combatir la diabetes, además del fomento al deporte. Cortesía: Boehringer Ingelheim

Lucha contra la diabetes

El exfutbolista, tres veces convocado a mundiales e ídolo de diversas generaciones, encabeza una campaña para la prevención y el tratamiento de enfermedades como la diabetes.

"Contento, porque Boehringer Ingelheim se preocupa precisamente por eso. Viene del Día Mundial de la Diabetes y quieren prevenir. Es bien importante que sepamos, porque la gente no tiene la información.

"Cree que cuando está enfermo de diabetes, es porque su páncreas falló. No, es una conexión entre corazón y riñón. Entonces, concientizarlos, decirles que la diabetes y el tema del funcionamiento de nuestro cuerpo es muy común con lo que sucede en el futbol".