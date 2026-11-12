De la cancha a la pantalla chica: Cristiano Ronaldo se estrena como productor

Cristiano Ronaldo llevó su relación con el futbol a un nuevo escenario al anunciar el inicio de la producción de “Day 1s”, su primera serie de televisión de ficción, un proyecto en el que se asoció con el director y productor británico Matthew Vaughn, responsable de la saga Kingsman.

El portugués presentó la noticia mediante una publicación en Instagram, donde compartió fotografías del proceso y adelantó que dará a conocer más detalles sobre esta incursión en la industria del entretenimiento.

¡Emocionantes noticias! Comenzó la producción de mi primer programa de televisión, Day 1s. ¡Más por anunciar”, escribió Cristiano Ronaldo sobre el arranque del proyecto.

La serie tendrá como eje a Stanley Dalton, un representante de futbol interpretado por Damian Lewis, actor británico reconocido por sus papeles en Band of Brothers, Homeland y Billions.

La historia trasladará la atención hacia el entorno de quienes gestionan las carreras de los futbolistas, con un personaje central que conectará la ficción con una industria que el portugués conoce después de su trayectoria profesional.

Los primeros detalles de “Day 1s” también confirmaron la participación de Thierry Henry y el rapero Dave, quienes aparecerán como versiones de sí mismos dentro de la producción.

Henry, exdelantero de la selección de Francia, aportará otra presencia vinculada directamente con el futbol, mientras que Dave incorporará al proyecto una figura de la escena musical británica.

El vestuario del Brentford llegará a la pantalla

La producción incluirá imágenes dentro del vestuario del Brentford, equipo inglés del que Matthew Vaughn es accionista minoritario, un vínculo que permitirá incorporar espacios de un club profesional a la serie.

Vaughn se sumó a esta colaboración con una amplia trayectoria cinematográfica, construida tanto detrás de la cámara como en la producción de películas de distintos géneros.

El cineasta británico dirigió Layer Cake, Kick-Ass y X-Men: First Class, además de la saga Kingsman, uno de los trabajos más reconocidos de su carrera.

Su experiencia como productor también incluyó Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch, Rocketman y Tetris, títulos que ampliaron su recorrido entre las historias criminales, la acción y los relatos biográficos.

“Day 1s” marcará, además, la primera incursión televisiva de Vaughn en más de dos décadas, de acuerdo con los detalles difundidos sobre el proyecto.

El anuncio de Cristiano Ronaldo se concentró en el inicio de la producción y algunos de sus participantes, sin precisar una fecha de estreno ni la plataforma o cadena que transmitirá la ficción.

El portugués adelantó que compartirá más novedades sobre la serie, con la que abrió una nueva faceta como productor y mantuvo al futbol como punto de partida de su primera historia de ficción para televisión.