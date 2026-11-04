Oswaldo Sánchez sorprende con postura sobre naturalizados en la Selección Mexicana 

Oswaldo Sánchez valora y recuerda con emoción a los jugadores naturalizados con los que compartió vestidor. No duda de su calidad, pero señala una cruda realidad sobre la razón de sus llamados a la Selección Mexicana.

"Me tocó jugar con varios y muy buenos, como Sinha, que era fundamental en el esquema de (Ricardo) La Volpe. Me tocó estar con Leandro Augusto, con Guille Franco... La camiseta nacional no tiene una identidad de donde hayas nacido, necesitas demostrar que eres capaz".

Pero el exportero de las Chivas, tres veces convocado a Copas del Mundo (1998, 2002 y 2006) defiende un ideal con el Tricolor.

"Me encantaría que no hubiera naturalizados, porque yo soy de los amantes del futbolista mexicano, pero si (los extranjeros) demuestran más capacidad que los mexicanos, a veces no es culpa ni de los propios naturalizados, es culpa del mexicano que tiene que mostrarse y dar ese extra para que los naturalizados no estén en selección. Pero no tengo ningún problema en contra de ellos".

Oswaldo Sánchez añadió "que espero que esta nota que estamos haciendo sea redactada de forma completa, no en espacios, no quiero causar conflicto, simplemente doy mi punto de vista, insisto. Los naturalizados en el idioma de Oswaldo Sánchez, humildemente, son bienvenidos, pero ojalá que no hubieran, porque eso significa que estén encima del mexicano".

Admiración por Memo Ochoa

En el tema de la portería tras el retiro de Guillermo Ochoa y lo mostrado por Raúl Rangel como titular durante la Copa del Mundo 2026, Oswaldo Sánchez fue puntual sobre las opciones que levantan la mano con el retiro de Guillermo Ochoa.

"A Ochoa mandarle un mensaje de admiración total, imagínate tantas copas del mundo, tanto tiempo peleando en el élite, es alguien al que hay que admirarlo.

"Ya lo demostró el Tala Rangel, que puede hacer bien las cosas, en el mundial tuvo una actuación muy destacada, hay porteros en los que Rafa está confiando ahora, yo no descarto a muchos otros que no están en esta baraja, como a Carlos Acevedo, que lo conozco bien, como a Carlos Moreno de Pachuca, que también está haciendo las cosas bastante bien, entonces yo creo que en ese sentido, la portería no va a tener problema".

Incluso dedicó un capítulo para Álex Padilla, portero suplente del Athletic Club, pero sin actividad regular.

"No creo que sea incoherente, porque Rafa lo conoce y lo está observando, es obvio que para poder ser titular indiscutible de la Selección Nacional, tienes que tener minutos, creo que al conocer mucho a Rafa, y haber estado tantos años en el futbol europeo, él cree que Alex tiene un plus, y seguramente en el día a día lo nota, no creo que sea la primera opción de la portería en México, lo digo con todo respeto.

"Como consecuencia cuando no es la primera opción, te da chance de estar probando, de estar moviendo las piezas, creo que en este momento el indiscutible es el Tala, Malagón ya recuperó su nivel, recuperó su lesión y también es un tipo que va a pelear, así que seguramente el cuerpo técnico de la Selección sabrá bien qué está buscando en la portería del equipo tricolor".

Respaldo al 'Tala' Rangel

La actuación de Raúl Rangel en el estreno de Rafa Márquez como seleccionador, dejó duras críticas para el meta del Guadalajara. Errores que se atizan por el balance en la gira por Estados Unidos, con dos juegos empatados y dos perdidos.

"Tristemente se convierten en goles (los errores) en situaciones complicadas, pero creo que el examen más importante del Tala ya lo pasó, que fue el Mundial. Es normal que de repente te puedas equivocar, yo más allá de que se equivoque un portero, me gusta observarlo por cómo sigue después de los errores.

"Y él, en Chivas, ha sido factor fundamental, atajando penales, haciendo atajadas espectaculares, entonces es así en la vida del portero, él tiene la personalidad. Insisto en que no tengamos problemas en la portería en México".