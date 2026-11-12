Mbappé y Zidane tienen diferencias en el vestidor de Francia

La gestión de Zinedine al frente de la Selección de Francia apenas ha comenzando y tal parece que ‘Zizou’ ya se enfrenta a su primer gran problema en el vestidor de Les Bleus y este lleva por nombre y apellido nada más y nada menos que Kylian Mbappé.

Durante las primeras horas de este jueves diversos medios tanto españoles como franceses reportaron que la relación entre Zidane y Mbappé atraviesa un momento delicado, esto debido a que Kylian no tiene ciertas preferencias que sí contaba cuando Didier Deschamps era el seleccionador nacional.

Los informes señalan que Kylian Mbappé llegó a la concentración de Francia con la intención de dosificarse y no hacer gran esfuerzos durante la presente Fecha FIFA, esto con la intención de evitar fuertes cargas físicas y volver lo antes posible a España para reportar con el Real Madrid y estar al cien con el conjunto merengue.

‘Kiki’ habría argumentado molestias físicas para no tener actividad este jueves vs Italia y volver a Madrid previo al próximo partido. Sin embargo, parece que Zidane no se creyó el cuento del delantero y le pidió que permaneciera en la concentración hasta el último día pese a que no tendría minutos.

Esta petición del DT molestó a Kylian, quien la pasada Fecha FIFA sí logró regresar a España de manera anticipada y volvió a tener actividad con el Madrid pese a que había sufrido una lesión de rodilla unos días antes con su selección.

Kylian Mbappé conversó con Zinedine Zidane durante la concentración de Francia; el delantero quedó descartado para enfrentar a Italia. AFP

Medios franceses ya cuestionan el compromiso de Kylian Mbappé y ponen en duda si es que él debería de ser el capitán del equipo o si Zidane tiene que encontrar a otro líder dentro del vestidor.

“Lo mejor que puede hacer es decirle a Zidane que no quiere ser capitán”, L’Equipe

“Parece un poco egoísta”, RMC Sports

“Necesita del apoyo de sus compañeros y el entrenador”, Winamax FC

Zidane trata de desviar la atención

‘Zizou’ sabe que toda esta polémica no le hace bien a la Selección de Francia y con la experiencia que le dio manejar tantos egos en el vestidor del Real Madrid, Zidane intentó desviar la atención y resaltar el compromiso de Mbappé con el equipo.

Zinedine señaló ante los medios que Mbappé no presenta una lesión como tal y solo se trata de sobre carga muscular, por lo que permanecerá con el equipo y tendrá algunos minutos el siguiente partido vs Turquía el próximo domingo.

“Cuando tienes un presentimiento, no debes arriesgarte porque la temporada es larga. Se queda con nosotros porque quiere jugar el domingo. No está contento porque le hubiera gustado jugar en Italia"