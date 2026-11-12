Taekwondo mexicano se llena de gloria en Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Guillermo Cortés, Aline Herrera, Jorge Martínez y Vania Mondragón volvieron a poner en alto el nombre de México durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, derrotando a Alemania y cerrando la actividad del Taekwondo mexicano en la justa con 4 preseas en 5 pruebas; bronce en equipo mixto.

Luego de caer 2-0 ante Turquía en la Fase de los Cuartos de Final, el equipo mixto mexicano no bajó los brazos, mostró amor y orgullo propio para enfrentar a Arabia Saudita y aplastarlos 2-0 con rounds en donde las victorias fueron más que contundentes: 53-13 y 32-10, obteniendo una nueva posibilidad de subir al podio en la justa celebrada en Senegal.

Guillermo Cortés, Aline Herrera, Jorge Martínez y Vania Mondragón conformaron el equipo mixto de México en Taekwondo de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Dakar 2026. COM

Minutos más adelante, el equipo mixto mexicano conformado por Guillermo Cortés, Aline Herrera, Jorge Martínez y Vania Mondragón se midió ante Alemania por el bronce en la CID Arena, buscando imponer condiciones en el tatami africano y regalar una nueva alegría al país.

Ilusión, agobio y nuevo podio mexicano

Las acciones en el área de combate brindaron adrenalina pura, ya que durante el primer round, México utilizó a sus 4 elementos y –pese a marcharse en diversas ocasiones por debajo- un reñido triunfo de 10-7 les brindaba la primera alegría, acercándose a la cuarta medalla del Taekwondo mexicano en 5 pruebas afrontadas durante los Juegos Olímpicos de la Juventud, Dakar 2026.

México sumó bronce en equipo mixto de los Olímpicos de la Juventud tras vencer 2-1 a Alemania. COM

Durante los siguientes 3 minutos los puños y patadas al peto no fueron suficiente para el combinado mexicano, ya que a pesar de tener la ventaja, durante los últimos instantes del episodio fue Alemania quien se colgó la victoria por parcial de 37-30, dejando todo para el último enfrentamiento en el tatami de Dakar 2026.

México venció a los fantasmas, se resguardó en el gran momento que vivía Guillermo Cortés y desde el primer instante consiguió ponerse en ventaja, misma que jamás soltó y con una patada con giro a la cabeza de los alemanes, maniataron la posibilidad europea de derrotarlos, conquistando un definitivo triunfo por 24-10 (2-1) y haciéndose de la medalla de bronce en equipos mixto de Taekwondo en Dakar 2026.

Con la presea obtenida, México cierra su participación en Taekwondo durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, constatando que es una potencia al sumar 4 medallas en 5 pruebas y dar el metal 14 en la justa para la delegación azteca (3 plata y 11 de bronce) y ubicándose en el peldaño 60 del medallero general.

BFG