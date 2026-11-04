‘Los días más difíciles’: el dolor de Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono realizó su primera reacción pública tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel. El portero del Andorra admitió que han sido los días más difíciles de su vida y reveló que siente un dolor enorme por la pérdida del futbolista del Tenerife.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que le querían”, indicó Jesús Owono.

El mensaje que publicó Jesús Owono a través de las redes sociales del Andorra Captura de pantalla

El portero del Andorra admitió que habrá varias cuestiones que abordar y afrontará lo que venga, con todo el respeto.

“Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluyó su mensaje.

El mensaje de Jesús Owono lo realizó a través de las redes sociales del Andorra, quien subrayó que son palabras personales de su futbolista.

El equipo donde milita el portero pidió la máxima sensibilidad y respeto por el mensaje de su jugador.

El portero del Andorra protagonizó el choque con Jesús de Miguel en el partido que sostuvieron el pasado lunes, tras el cual el delantero del Tenerife acabó falleciendo al día siguiente.