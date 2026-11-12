Dos jugadoras del Chelsea Femenil reciben reconocimiento del Guinness World Records

El Chelsea Femenil suma dos representantes en los libros de récords mundiales. Hannah Hampton y Manaka Matsukubo recibieron el reconocimiento por sus logros individuales en el futbol, que las colocaron entre las figuras en la edición Football Edition 2027.

La noticia fue compartida por el propio club londinense, que informó que ambas futbolistas recibieron sus certificados oficiales. Sus marcas forman parte de los reconocimientos que Guinness otorgó a cuatro jugadores del Chelsea, ya que Cole Palmer y Estevao William también fueron reconocidos por la institución por sus logros en el futbol varonil.

Hannah Hampton, la portera más joven en alcanzar 100 partidos en la WSL

La guardameta inglesa fue reconocida por convertirse en la portera más joven en disputar 100 encuentros de la Women's Super League (WSL). Esta cifra la alcanzó en 2024 cuando tenía 23 años y 253 días.

Hampton consiguió la marca durante la victoria del Chelsea por 5-0 frente al Everton, aunque el reconocimiento corresponde a sus 100 apariciones en la máxima categoría del futbol femenil inglés, no exclusivamente a sus partidos con las Blues.

La futbolista llegó al Chelsea en 2023, después de su paso por Aston Villa. Desde entonces se consolidó como una de las principales opciones en la portería del conjunto londinense; también ha tenido participación con la selección de Inglaterra, con la que conquistó la Eurocopa Femenina de 2025.

Manaka Matsukubo hizo historia en el futbol estadounidense

La japonesa Manaka Matsukubo recibió el reconocimiento por convertirse en la jugadora más joven en marcar un triplete en la National Women's Soccer League (NWSL), la máxima categoría del futbol femenil de Estados Unidos.

La mediocampista consiguió los tres goles el 17 de octubre de 2025, cuando tenía 21 años y 81 días, durante el encuentro entre North Carolina Courage y Bay FC.

La futbolista alcanzó esta marca antes de incorporarse al Chelsea, equipo al que llegó en julio de 2026 procedente del conjunto estadounidense. Durante su etapa en North Carolina Courage destacó por su capacidad ofensiva, con 19 anotaciones en 60 apariciones.

Con estos reconocimientos, Hampton y Matsuskubo forman parte de la selección de 30 futbolistas que integran la Class of '27 de Guinness World Records: Football Edition 2027, una publicación que reúne marcas y figuras destacadas del futbol femenino y varonil.