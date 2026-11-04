Defienden al portero Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel: ‘está sufriendo’

El portero del Andorra, Jesús Owono, recibió varios mensajes de apoyo tras la muerte de Jesús de Miguel. Ante los diversos comentarios que surgieron, el arquero tuvo que cerrar su cuenta de Instagram. Por su parte, Lautaro Spatz, expresó su pésame a la familia del jugador del Tenerife y reveló que su compañero de equipo está profundamente afectado y está sufriendo en estos momentos.

“También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo; que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”, publicó en Instagram.

Parte del mensaje de apoyo de Lautaro Spatz a su compañero Jesús Owono Captura de pantalla

“En el futbol existen acciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas” agregó Lautaro Spatz.

Jesús Owono se vio involucrado en el choque con el futbolista del Tenerife en el partido del pasado lunes de la LaLiga Hypermotion, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Ante la ola de mensajes en contra, la Federación Ecuatoguineana de Futbol (FEGUIFUT) también expresó su solidaridad y apoyo al portero.

“Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo”, indicó Venancio Tomás Ndong Micha, presidente de la FEGUIFUT.

El organismo le brindo a Jesús Owono todo su respaldo humano y profesional.

El portero suma 47 partidos con la selección de Guinea Ecuatorial.