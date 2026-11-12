Cambios en Fórmula E 2027: México inaugura la temporada y estrena los Gen4

Aunque durante la pasada conferencia de prensa de la Fórmula E de cara al 2027 la serie había mantenido que disputarían su primera ronda en Arabia Saudita, donde además debutaría el nuevo monoplaza Gen 4, la situación en Medio Oriente ha llevado a un cambio en el calendario y colocado a México como la primera carrera de la próxima campaña.

La Ciudad de México volverá a ocupar el lugar de honor como la fecha inaugural de la Fórmula E en la temporada 2027, luego de que una modificación desplazara las competencias de Arabia Saudita hasta el mes de abril. Este ajuste convierte al Autódromo Hermanos Rodríguez en el escenario histórico donde se producirá el debut oficial en pista de los monoplazas Gen4, la generación de autos eléctricos más rápida y potente jamás construida por la categoría.

La carrera en México no tendrá modificación de su fecha original y mantendrá el trazado ya anunciado, ocupando la pista del Gran Premio de Fórmula 1 con una chicana a unos metros después de la línea de arranque.

Con un formato récord que abarcará 21 rondas divididas en 13 eventos alrededor del mundo, el campeonato eléctrico apuesta por una combinación de ciudades ya consolidadas y tres sedes inéditas. Tras el banderazo inicial en suelo mexicano el 16 de enero, la gira americana continuará en Estados Unidos con el debut del Circuito de las Américas (COTA) en Austin y el regreso a Miami en febrero, seguidos por São Paulo en marzo.

Posteriormente, el certamen viajará a Sanya, China, antes de aterrizar en Yeda para la cita doble en territorio saudí. En mayo arrancará una intensa gira europea de diez carreras que incluirá fines de semana consecutivos en Mónaco y Berlín, además del estreno de dos circuitos icónicos del viejo continente: Brands Hatch, en el Reino Unido, y Zandvoort, en Países Bajos. Tras pasar por Madrid y Shanghái, la campaña bajará el telón por primera vez con una doble fecha nocturna en las calles de Tokio a finales de julio.

Así queda el calendario completo de la Fórmula E 2027