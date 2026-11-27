El momento más importante para el Real Madrid este fin de semana es el juego contra el Alavés, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga, pero también, las Elecciones Generales en España.

Al respecto, el Director Técnico del equipo, José Mourinho fue cuestionado si modificaría los horarios de entrenamiento del próximo domingo, para que los jugadores pudieran ir a votar.

¿Va a cambiar el entrenamiento a la tarde?

“No tenemos jugadores españoles, sólo tenemos tres o cuatro”, respondió Mourinho arrebatando las carcajadas de los periodistas presentes a la conferencia prensa previa al juego de este sábado.

Actualmente, sólo hay cinco jugadores nacidos en España en la platilla del Real Madrid: Marc Cucurella, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Thiago Pitarch y Carlos Espí.

Mourinho también respondió con humor al ser cuestionado por qué su equipo suele irse abajo en el marcador en los encuentros recientes. Apenas el pasado martes, el Madrid se enfrentó al PSV por la quinta Jornada de la Champions y el rival se fue al frente en el marcador al minuto 31. Finalmente, el duelo concluyó 5-1.

“He preguntado eso a los muchachos para ver cómo puedo ayudar. Me han dicho, Mister, si empezamos bien, tu te aburres en el banquillo sin hacer nada. Si empezamos mal, te creamos adrenalina, te creamos alegría, tienes que hacer alguna cosa, te estamos ayudando”, bromeó una vez más Mou.

El último chascarrillo de la conferencia lo hizo el estratega portugués cuando había concluido la charla con los medios. Mourinho, bajó del estrado para abrazar a uno de los periodistas que estaba presente en la conferencia que resultó ser su primo.

“Es uno de los mejores periodistas en Portugal, pero su grupo me trata muy mal, así que no hablo con él”, mencionó entre risas antes de salir de la sala de prensa.