José Mourinho sacudió en el descanso a sus jugadores para borrar de la memoria la lamentable exhibición que habían dado hasta ese momento. El entrenador portugués hizo ajustes y todo cambió en un santiamén para que el Real Madrid se convierta en el primer equipo con un sitio asegurado para la siguiente fase de la Champions League, luego de haber remontado para golear 5-1 al PSV.

El vendaval blanco se desató en un complemento en el que se despacharon con cinco dianas para consumar su tercera remontada en esta edición del torneo, y dejar constancia de que deben ser considerados entre los legítimos aspirantes al título.

Ivan Perišić inauguró el marcador en el Bernabéu a los 32 minutos, después de que el árbitro noruego Espen Eskas recurrió al video para señalar un pisotón de Aurélien Tchouaméni sobre Sven Mijnans. Esos eran los minutos más oscuros de los merengues frente a un público que comenzaba a cuestionar su bajo rendimiento.

El Real Madrid revoluciona la segunda mitad

Con el descanso vino la transformación. El regaño de Mourinho a sus jugadores vino acompañado de movimientos y el ingreso vital de Jude Bellingham para cambiarle el rostro al equipo.

El recital blanco de la segunda mitad fue excelso y desde los primeros minutos en el Bernabéu se sintió esa atmósfera especial de Champions que siempre acompaña a los merengues.

Federico Valverde empató al 50’ después de recibir un taconazo de Arda Güler; diez minutos después, Bellingham consumó la remontada con un tanto de antología, en el que controló de izquierda, se acomodó de derecha y con esta misma pierna impacto el balón sin dejarlo caer.

El PSV que había mostrado las carencias de un equipo merengue sin intensidad en la primera mitad se desmoronó.

Con la ventaja en la bolsa, llegó el momento de golear y dejar un testigo en video para el resto de los equipos de la Champions. Kylian Mbappé hizo sus tantos 75 y 76 en Champions League a los 64’ y 84’, el primero con la segunda asistencia de Güler, y Vinícius Júnior tuvo la oportunidad de disfrutar de una alegría al sellar la goleada al 87’.

¿Qué sigue para el Real Madrid en Champions League?

Con el paso imperial perfecto de los merengues, ahora se viene un viaje al Emirates Stadium para medirse al campeón inglés Arsenal el 9 de diciembre. Cerrarán su calendario en casa ante el LASK y de visita ante el Shakhtar Donetsk… Todos estos partidos solo con el objetivo de quedar en la mejor posición posible entre los ocho mejores.