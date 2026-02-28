VIDEO: Mira la atajada de Pickford con la que el Everton conservó su victoria en la Premier League

Durante el cierre del encuentro entre Everton y Newcastle United en la Premier League, el portero Jordan Pickford realizó una atajada destacada como la del año, que aseguró el triunfo 3-2 de su equipo en St James’ Park y se disparó en popularidad en plataformas digitales.

La jugada ocurrió en el tiempo añadido, cuando el reloj superaba los 90 minutos y el partido pendía de un hilo. Con Everton arriba 3-2, el mediocampista de Newcastle, Sandro Tonali, ejecutó un potente disparo de volea desde fuera del área que parecía destinado a la esquina superior de la red. Pero Pickford reaccionó con un salto lateral hacia su derecha, extendiendo su mano para desviar el balón con precisión hacia el travesaño, evitando así el empate para los locales.

La intervención fue seguida por la celebración inmediata de sus compañeros y por una ola de reacciones en redes sociales, donde el video de la atajada se convirtió en uno de los clips deportivos más compartidos de la semana, siendo comentado y clasificado como “atajada de la temporada” por aficionados y analistas.

El impacto de la acción no solo se quedó en el resultado, que le dio tres puntos valiosos al Everton en su lucha por ubicarse en puestos europeos al término de la temporada, sino también en el reconocimiento del gesto técnico y físico del arquero inglés, que fue destacado por comentaristas, analistas y usuarios de plataformas como X y Reddit.

Jordan Pickford dio la vuelta al mundo con su descomunal salvada a un disparo en los segundo finales del partido. Reuters

¿Quién es Jordan Pickford?

Jordan Pickford es el arquero titular del Everton y también ha sido portero frecuente de la selección de Inglaterra en torneos internacionales.

La atajada frente a Tonali fue considerada una de las mejores del fin de semana en la Premier League y se compara con actuaciones destacadas previas del guardameta.

Pickford tiene 72 salvadas en la temporada 2025-26 , una cifra que lo ubica entre los arqueros más activos de la liga.

En la temporada 2021-22 ganó el premio a la Atajada de la Temporada otorgado por la Premier League, un reconocimiento que subraya su capacidad para intervenciones cruciales.

La intervención en Newcastle tuvo un impacto directo en asegurar la victoria 3-2, evitando un empate en los minutos finales y manteniendo al Everton en una posición competitiva en la tabla.