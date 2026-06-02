VIDEO: Japón es recibido en Monterrey con tráfico y lluvia torrencial

Japón ya llegó a Monterrey para comenzar a preparar su debut en el Mundial 2026, sin embargo, los jugadores asiáticos sufrieron con el tráfico rumbo a su hotel de concentración, donde fueron recibidos por aficionados y una lluvia torrencial.

Los nipones buscarán convertirse en el caballo negro del Mundial 2026 solo que, en su arribo a la Sultana del Norte pasaron por Miguel Alemán, donde los coches detuvieron prácticamente por completo su camino, dejando atorado al combinado asiático.

Algunos usuarios mencionaron que la llanta del camión de Japón había sufrido una ponchadura debido a un bache, sin embargo, esto fue desmentido inmediatamente, generando confusión en redes sociales por un nuevo contenido creado con Inteligencia Artificial; los que se hicieron presentes para recibirlos en el hotel, sufrieron de una lluvia torrencial, aunque ninguno de los jugadores, Cuerpo Técnico o staff salieron perjudicados.

Una vez confirmada por FIFA su lista final de 26 elementos, será en los siguientes días cuando los japoneses comiencen a utilizar las instalaciones del Volcán para ultimar detalles de cara a su debut en la Copa del Mundo.

Partidos, fechas, horarios y sedes de Japón en el Mundial 2026

El camino de los nipones en el Mundial 2026 será dentro del Grupo F, donde compartirán sector con Suecia, Países Bajos y Túnez, por lo que el conjunto asiático no luce como principal favorito para quedar en lo más alto del sector y buscará sorprender; dos de sus partidos se disputarán en Estados Unidos:

Japón Vs Países Bajos / domingo 14 de junio, 14:00 horas – AT&T Stadium.

Japón Vs Túnez / sábado 20 de junio, 22:00 horas – Estadio Monterrey.

Japón Vs Suecia / jueves 25 de junio, 17:00 horas – AT&T Stadium.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG