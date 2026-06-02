Breel Embolo: el jugador de Suiza que no pudo subir a EU, una condena pone en riesgo su llegada al Mundial 2026

La selección de Suiza emprendió su viaje hacia Estados Unidos para iniciar la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026, pero una imagen llamó la atención antes incluso de que el avión despegara. Uno de los asientos quedó vacío.

Ese lugar estaba reservado para Breel Embolo, uno de los futbolistas más importantes del equipo suizo y una de las piezas centrales de su ataque para la Copa del Mundo.

El delantero de 29 años no pudo viajar con el resto de la delegación debido a que su autorización ESTA, el sistema que permite el ingreso a Estados Unidos sin necesidad de una visa tradicional para ciudadanos de determinados países, fue sometida a una revisión adicional horas antes de la salida del equipo.

La Federación Suiza de Futbol informó que la autorización había sido aprobada inicialmente, pero la situación cambió durante la mañana del martes.

Lamentablemente, Breel Embolo no puede viajar a Estados Unidos con el equipo en estos momentos", explicó la federación en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades deportivas suizas, la revisión está relacionada con un proceso judicial derivado de un altercado ocurrido en Basilea en 2018.

La sentencia que complicó el viaje

Embolo fue condenado en 2023 por proferir amenazas durante un incidente ocurrido varios años antes. La sanción incluyó una multa suspendida.

Después de que una instancia de apelación confirmara el fallo, medios suizos informaron en abril que el futbolista decidió no presentar un recurso ante el Tribunal Federal, por lo que la sentencia quedó firme.

La situación provocó que las autoridades migratorias estadounidenses revisaran nuevamente su autorización de ingreso al país justo cuando Suiza se preparaba para trasladarse a Norteamérica.

La federación mantiene contacto con las autoridades correspondientes y confía en que el atacante pueda incorporarse al grupo en las próximas horas.

Un referente ofensivo para Suiza

La ausencia temporal de Embolo representa una preocupación para el cuerpo técnico.

Nacido en Camerún y nacionalizado suizo, el delantero suma 85 partidos internacionales y 23 goles con la selección. Además, participó en los Mundiales de 2018 y 2022, por lo que el torneo de 2026 sería su tercera Copa del Mundo.

Su experiencia lo convierte en una de las figuras más importantes de un equipo que aspira a superar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Paradójicamente, Embolo ya había ingresado a Estados Unidos sin inconvenientes en junio de 2025, cuando Suiza disputó partidos amistosos frente a México y Estados Unidos.El asiento vacío que se volvió símbolo

Mientras esperan una solución, los compañeros de Embolo quisieron enviar una señal de respaldo.

La cuenta oficial de la selección suiza publicó una fotografía tomada dentro del avión rumbo a Estados Unidos. En ella aparecía un asiento vacío acompañado por un mensaje breve.

Un asiento vacío, pero no por mucho tiempo. Nos vemos pronto, Breel Embolo".

Suiza estableció su campamento base en San Diego y debutará el 13 de junio frente a Qatar en Santa Clara. Posteriormente enfrentará a Bosnia y Herzegovina en Inglewood y cerrará la fase de grupos contra Canadá en Vancouver.

Por ahora, el principal rival de Embolo no está en la cancha. Es un trámite administrativo que mantiene en suspenso la llegada de uno de los hombres más importantes de Suiza a la Copa del Mundo.