Selección de Japón viaja a Monterrey para aclimatarse previo al Mundial 2026

La Selección de Japón inició su viaje al Mundial 2026 y la delegación asiática fue despedida de su país en medio de una fiesta con destino a Monterrey, México, lugar donde tienen una cita con la historia al ser protagonistas del partid número 1000 en la Copa del Mundo de la FIFA.

La delegación asiática, conocida internacionalmente como los Samurai Blue, despegó en un vuelo de la aerolínea ANA. Antes de que los jugadores tomaran el avión se realizó una ceremonia de despedida en el Aeropuerto de Narita, el más reconocido a nivel mundial.

El emblemático defensor Yuto Nagatomo, quien vivirá su quinta experiencia en una justa de esta magnitud y es integrante del equipo de la ligalocal FC Tokio, encabezó el protocolo portando la tradicional cinta "hachimaki" con símbolos alusivos al espíritu de combate de la escuadra.

El director técnico Hajime Moriyasu señaló al público que parten con la intención de demostrar los valores japoneses: “Queremos mostrar cómo trabajamos juntos para ser duros y tenaces, y luchar con valentía hasta el final, para ofrecer actuaciones que energicen a todos”.

La concentración del conjunto nipón se completó de manera formal gracias a la incorporación del mediocampista Daichi Kamada. El futbolista del Crystal Palace no pudo formar parte del último cotejo de preparación en Tokio debido a sus compromisos internacionales en Europa, donde recientemente se consagró monarca de la Conference League.

¿Por qué Japón viaja a Monterrey antes del Mundial 2026?

Japón realizará un precampamento en Monterrey diseñado específicamente para lograr una óptima adaptación a las elevadas temperaturas de la región.

El búnker definitivo de Japón en el Mundial 2026

Una vez que concluya la primera fase de acondicionamiento físico en el norte de México, Japón viajará a su campamento base en la ciudad de Nashville, Tennessee, a donde llegará poco antes de su primer partido ante Países Bajos el 14 de junio.

El partido de Japón en México y su relevancia histórica en el Mundial 2026

La agenda de compromisos de Japón dentro del Grupo F tiene un momento histórico que compartirá con México. El combinado asiático regresará a territorio mexicano para afrontar su segundo compromiso de la fase grupal contra Túnez el 20 de junio en el Estadio Monterrey. Este enfrentamiento posee una relevancia ya que registrará de forma oficial el partido número mil en la historia de las copas del mundo.