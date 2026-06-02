Lista la fecha para AEW Grand Slam México

All Elite Wrestling (AEW) regresará a la Arena México con su evento Grand Slam, que se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de agosto.

En el póster oficial de Grand Slam México aparecen Místico, MJF (actual campeón mundial de AEW), Máscara Dorada, El Bandido (campeón mundial de Ring Of Honor), Andrade ‘El Ídolo’ y Thunder Rosa.

La alianza entre AEW y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ha traído varios contratos duales, como los de Místico, Hechicero, Máscara Dorada, Claudio Castagnoli, Persephone y Thunder Rosa.

La primera edición de AEW México fue un éxito rotundo en 2025, lo que significó el primer show televisado de la empresa en territorio nacional.

Al evento asistieron cerca de 14 mil aficionados y se agotaron los boletos en dos días.

En aquella ocasión, Místico derrotó a MJF por descalificación, mientras que Mercedes Moné derrotó a Zeuxis para convertirse en la nueva campeona mundial del CMLL.

¿CUÁNDO SALEN LOS BOLETOS PARA AEW GRAND SLAM MÉXICO?

El sábado 6 de junio, los boletos para AEW Grand Slam 2026 saldrán a la venta.

En los próximos días se revelará la cartelera de AEW Grand Slam 2026.