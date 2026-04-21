Cruz Azul sigue en crisis: nueve partidos sin ganar ante el esperado regreso al Estadio Banorte

Hace unos días, Nicolás Larcamón aseguraba que su respuesta llegaría desde la cancha. El problema es que su equipo no parece tener claro ni por dónde empezar.

El diagnóstico ya no da para excusas en el equipo de La Noria. Hay un agotamiento físico, una alarmante falta de contundencia y, por momentos, la sensación de que no hay idea en el tramo final. Cruz Azul corre, lucha, pero no conecta. Y cuando le suceden estas cosas a un equipo, es difícil sostener cualquier discurso optimista.

Ante los Gallos Blancos del Querétaro la historia fue la misma. Un partido que parecía tomar forma temprano, pero que terminó diluyéndose entre errores propios. Jeremy Márquez apareció al minuto 8’, aprovechando una serie de rebotes dentro del área para adelantar a La Máquina. Un respiro momentáneo y una ilusión breve de que las cosas podrían cambiar.

Pero el propio Márquez terminó siendo protagonista del otro lado de la moneda. En la recta final del primer tiempo, un autogol suyo le devolvió la vida al Querétaro y terminó por sellar el 1-1.

El Toro Fernández falló al menos una clara. Mexsport

Cruz Azul, además de dejar puntos en la mesa, deposita dudas. Nueve partidos sin ganar (contando la Concachampions) pesan más en la cabeza que en la tabla. Mientras la liguilla MX empieza a asomarse en el horizonte, el equipo de Larcamón se ve cada vez más lejos de ser un contendiente serio.

El calendario de la Liga MX le ofreció a Cruz Azul algo más que tres puntos. Este martes, se dio la noticia de un reencuentro: tras dos años de ausencia por remodelaciones rumbo al Mundial, Cruz Azul volverá de local al Estadio Banorte.

Este domingo, enfrentan a los Rayos del Necaxa. Cruz Azul se juega la última oportunidad de reconectar con su gente y, sobre todo, con su nivel futbolístico.