El Ébola altera el Mundial 2026: El amistoso de RD Congo será a puerta cerrada

La sombra del ébola sigue a la Selección de República Democrática del Congo previo al Mundial 2026 y luego de los problemas para alistar su último encuentro de preparación frente a su similar de Chile se ha tomado la decisión de realizarlo a puerta cerrada, esto para reducir cualquier posibilidad de contagio.

La medida de emergencia fue adoptada por los organizadores ante la profunda preocupación que existe por el brote de Ébola que azota a la nación africana.

El compromiso está programado para disputarse este martes en la ciudad francesa de Orleans, fijando su inicio a las 09:00 horas, tiempo del centro de México. Originalmente, el choque iba a celebrarse en Cádiz, España; sin embargo, la alcaldía local emitió un decreto de última hora para prohibir el evento en su territorio como una acción puramente preventiva, aunque esto molestó a los seleccionados de Congo quienes habían comprobado no estar infectados y, además, habían no convocado a ningún jugar de la liga local para eliminar cualquier temor a una infección.

Ante el movimiento, la plantilla africana ha tenido que afinar los detalles de su concentración en Marbella, tras haber sostenido un campamento de diez días en Bélgica donde empataron sin goles ante Dinamarca.

La situación logística es crítica debido a las condiciones impuestas por las autoridades de los Estados Unidos, país coanfitrión del certamen. El gobierno estadunidense exige de manera obligatoria que tanto los futbolistas como los miembros del cuerpo técnico pasen un periodo mínimo de 21 días fuera de la República Democrática del Congo y completamente libres de síntomas antes de permitirles el ingreso a su territorio.

Fuentes de BBC Sport informaron que los jugadores convocados militan en clubes extranjeros y no han visitado su país recientemente, pero el riesgo latente radica en algunos aficionados y miembros del personal de apoyo que sí viajaron desde la nación africana.

La amenaza de la cepa Bundibugyo en el Congo

El rebrote en el este de la República Democrática del Congo ha encendido las alarmas de los organismos internacionales debido a que es provocado por la variante Bundibugyo, una especie sumamente rara del virus del Ébola.

La peligrosidad de esta situación radica en que actualmente no existe una vacuna disponible para combatir dicha cepa, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el desarrollo de un biológico efectivo podría demorar hasta nueve meses en estar listo.

Pese al entorno adverso, el combinado africano mantiene su enfoque deportivo en lo que representa su primera clasificación a una Copa del Mundo desde 1974, cuando compitieron bajo el nombre de Zaire.

El equipo planea instalar su campamento base en la ciudad de Houston, Texas, de cara a su debut en el Grupo K frente a Portugal el próximo 17 de junio.