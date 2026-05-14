"¿La cuenta oficial chillando?" Afición tunde a Chivas por quejas arbitrales

La tensión de las Semifinales entre Cruz Azul y Chivas trascendió la cancha para encender las redes sociales luego del primer partido que se realizó en el Estadio Banorte.

Tras el polémico penal marcado a favor de la "Máquina", la cuenta oficial de las Chivas de Guadalajara manifestó su inconformidad de manera directa, señalando lo que consideraron un error evidente del cuerpo arbitral y del sistema de videoarbitraje.

En una publicación que rápidamente superó las 400 mil visualizaciones, el club rojiblanco cuestionó la decisión del colegiado con el siguiente mensaje: "Para los que no están viendo el partido. Esta fue la jugada en la que Ebere, quien planchó el tobillo de Campillo en el primer tiempo, pateó la pierna izquierda de Cotorro. Tras comunicación del VAR, el árbitro señaló penal".

Con este reclamo, la institución subrayó que el atacante nigeriano, Christian Ebere, fue quien propició el contacto contra Bryan González, además de recordar una falta previa no sancionada contra Diego Campillo.

"Chillahermanos" y reclamos de hipocresía: La respuesta de los fanáticos

Como era de esperarse, la postura pública del equipo tapatío generó una división inmediata entre los usuarios de la red social X, quienes no tardaron en debatir la publicación oficial.

El usuario soyHectorAzul (@hectormanuelab2) cuestionó la memoria del conjunto visitante: "El torneo pasado les marcaron el mismo a favor, la diferencia es que ustedes lo volaron pendejos no los vi quejarse Misma jugada que el año pasado, el delantero gana la posición y el defensa golpea, no entiendo la molestia", esto en referencia al penal que falló Javier Hernández.

Por otro lado, Antonio Franco (@frko10) criticó la actitud de la comunicación del Rebaño: "la cuenta oficial chillando? Y luego porque les dicen chillahermanos".