Verstappen inicia con un top 3 en el primer día de las 24 Horas del Nurburgring

La primera jornada clasificatoria de las 24 Horas de Nürburgring estuvo marcada por el debut oficial de Max Verstappen, quien despejó cualquier duda sobre su capacidad de adaptación inmediata al exigente trazado de Nordschleife.

El piloto neerlandés, compitiendo por primera vez en esta prueba de resistencia con un Mercedes AMG-GT3, finalizó la sesión inicial dentro de los tres mejores.

Verstappen no perdió tiempo y fue el primero de su grupo en salir a pista apenas inició la sesión. Integrando el equipo Verstappen Racing, el tetracampeón de la Fórmula 1 comparte el volante con pilotos experimentados en la categoría GT3: Daniel Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer.

El desarrollo de las prácticas se vio interrumpido frecuentemente por la aparición de banderas amarillas, incidentes bajo el protocolo de seguridad "code 60" e incluso un accidente severo.

Dominio temporal

Fue después de transcurrida la primera hora cuando Verstappen logró exprimir el potencial de su Mercedes, registrando un tiempo de 8:18.539s. En ese instante, su marca fue contundente, superando por ocho segundos el registro que lideraba la tabla en ese momento, perteneciente a Jordan Pepper en un BMW. El neerlandés mantuvo la posición de privilegio durante un periodo prolongado antes de ceder el relevo a sus compañeros Juncadella y Gounon para que continuaran con el programa de trabajo.

El coche con el que corre Max Verstappen en el Nurburgring. Red Bull Content Pool

Sin embargo, en los últimos 30 minutos de la clasificación, el panorama en la tabla de tiempos cambió. Fabian Schiller, del Team Ravenol, asaltó la primera posición con un tiempo de 8:14.957s a bordo del Mercedes-AMG GT3 número 80.

Después fue Raffaele Marciello, representando a Rowe Racing, quien logró desplazar a Verstappen al tercer puesto por un margen de apenas medio segundo.

La aparición de la lluvia en los minutos finales de la sesión impidió que cualquier competidor en pista pudiera mejorar los registros ya establecidos.