Mundial 2026, bajo riesgo de calor extremo por la crisis climática

Un cuarto de los partidos del Mundial de Futbol de 2026 podría disputarse bajo condiciones de calor peligroso para jugadores y aficionados con temperaturas de más de 26 grados centígrados, lo cual supera los límites de seguridad térmica.

La Copa de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá sería la más calurosa y climáticamente riesgosa de la historia moderna debido a que el cambio climático incrementó la probabilidad de temperaturas extremas, al grado de que al menos cinco partidos podrían jugarse en escenarios considerados peligrosos para la actividad física de alto rendimiento si se rebasa el umbral de 28 gradaos centígrados, un límite que la FIFPro marca para aplazar los juegos, alertó una nueva investigación.

Las olas de calor y la humedad extremas serán factores determinantes durante la justa a llevarse a cabo del 11 de junio al 19 julio próximos, advirtió la investigación Climate Change Big Player at FIFA World Cup 2026 realizada por científicos de World Weather Attribution y el Imperial College London.

“Los eventos de calor extremo son ahora sustancialmente más probables durante la Copa Mundial de 2026 respecto al Mundial de Estados Unidos 1994”, señaló el reporte científico.

Para llegar a estos hallazgos, el estudio utilizó el índice temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT, por sus siglas en inglés), que combina calor, humedad, radiación solar y viento para calcular qué tan difícil es para el cuerpo humano enfriarse.

Este indicador es utilizado en medicina deportiva y salud ocupacional para evaluar cuándo el calor puede convertirse en un riesgo serio.

De acuerdo con la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro), cuando el índice WBGT alcanza 26 grados existe un riesgo real de estrés térmico y deben implementarse pausas para hidratación, pero a partir de los 28 grados, el organismo recomienda aplazar los partidos, porque las condiciones son consideradas inseguras.

Los científicos encontraron que en el Mundial de 2026 se espera que 26 partidos se jueguen bajo condiciones iguales o superiores a los 26 grados del índice WBGT. En 1994, cuando Estados Unidos organizó la Copa del Mundo por última vez, habrían sido 21 encuentros. Para el umbral de 28 grados, considerado peligroso, ahora se proyectan cinco partidos frente a tres registrados en el Mundial de hace 32 años.

De acuerdo con el estudio, “el aumento observado en la probabilidad de condiciones extremas de calor puede atribuirse con confianza al cambio climático antropogénico”.

La geografía del torneo marcará diferencias drásticas. Mientras ciudades del norte y la costa del Pacífico como Vancouver, Seattle o Toronto tendrán temperaturas relativamente moderadas, las sedes del sur y del interior de Estados Unidos enfrentarán los escenarios más críticos.

Miami, Dallas, Houston, Kansas City y Filadelfia aparecen entre las ciudades con mayor riesgo de calor extremo. El Hard Rock Stadium de Miami destaca como uno de los puntos más preocupantes, puesto que algunos partidos programados ahí tienen probabilidades consideradas “casi seguras” de superar los 26 grados del índice WBGT.

Incluso encuentros nocturnos mantienen riesgos elevados. El estudio mencionó que el partido entre Países Bajos y Túnez, programado en Kansas City a las 18:00 horas, tiene 7% de probabilidad de rebasar el umbral de 28 grados índice WBGT, condición bajo la cual FIFPro recomienda suspender la actividad.

Riesgo de Calor Extremo: Mundial 2026 Análisis de Estrés Térmico (Índice WBGT) | Sedes y Umbrales FIFPro: >28°C WBGT = Recomendación de APLAZAR partidos Sedes en Riesgo Crítico Miami: Riesgo "Casi Seguro" de superar los 26°C WBGT (Hard Rock Stadium). Texas: Houston y Dallas bajo vigilancia extrema (cuentan con aire acondicionado). Monterrey: Sede mexicana con mayor probabilidad de calor peligroso y humedad. Kansas City: Partidos nocturnos mantienen un 7% de probabilidad de umbral >28°C. Impacto Comparativo Escenario 2026: 26 partidos bajo calor real de riesgo vs. 21 en el Mundial 1994. Peligro Extremo: 5 encuentros proyectados sobre el límite de seguridad (28°C). CDMX / GDL: Clasificadas como de bajo riesgo debido a altitud y horarios. Aficionados: Riesgo elevado en Fan Fests, transporte y filas de acceso.

En México el panorama será distinto dependiendo de la sede. Ciudad de México y Guadalajara aparecen como las metrópolis menos expuestas al calor extremo debido a su altitud y a que la mayoría de los partidos fueron programados en horarios nocturnos. En ambos casos, el estudio clasificó como “casi imposible” superar los niveles críticos de estrés térmico durante varios encuentros.

Monterrey, sin embargo, representa otro escenario. La combinación de altas temperaturas y humedad incrementa el riesgo para futbolistas y aficionados. Algunos partidos en el Estadio Monterrey muestran probabilidades mucho mayores de rebasar los umbrales de calor peligroso en comparación con 1994.

El estudio de World Weather Attribution y el Imperial College London también advirtio que los riesgos no se limitan a quienes estén dentro de la cancha. Miles de aficionados concentrados en zonas de fan fest, filas de acceso, transporte público o celebraciones al aire libre podrían quedar expuestos durante horas a temperaturas peligrosas.

“Las condiciones peligrosas persistirán para eventos públicos, reuniones al aire libre y otras formas de participación social asociadas con grandes torneos de futbol”, indicó el documento.

De los 16 estadios donde jugarán las 48 selecciones de los países participantes sólo tres cuentan con aire acondicionado que son AT&T Stadium (Dallas), NRG Stadium (Houston) y Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), pero los investigadores señalaron que estas medidas no resolverán completamente el problema climático alrededor del torneo.

La investigación alertó, además, que el escenario podría empeorar rápidamente si el planeta alcanza dos grados de calentamiento global respecto a niveles preindustriales. Bajo ese contexto, las probabilidades de calor extremo aumentarían todavía más en varias sedes mundialistas.

El Mundial de 2026 se perfila no sólo como el torneo más grande en la historia del futbol, sino también como uno de los primeros megaeventos deportivos globales atravesados de forma directa por la nueva realidad climática del planeta.