Joel Huiqui advierte a Chivas tras el empate: "Mi equipo está para campeonar"

Joel Huiqui salió satisfecho por la respuesta de su equipo tras el empate 2-2 ante Chivas en un duelo intenso y abierto, donde destacó la personalidad de sus jugadores y la manera en que han sabido levantarse de momentos complicados a lo largo de la liguilla.

El técnico reconoció el nivel del rival, pero también dejó claro que su equipo mantiene intacta la ilusión de pelear por el campeonato.

“A mí me encanta la liguilla porque son juegos muy abiertos. Un equipo tan increíble como Chivas que te propone, que te juega, que es intenso. Es una serie en la que estoy feliz con mi equipo, se ha levantado de muchos golpes duros y ha demostrado que está para campeonar. Falta la vuelta en Jalisco, esperemos en Dios que todo salga bien y pasemos a la final”, señaló Huiqui.

Omar Govea y José Paradela disputando el balón Mexsport

Además aseguró que la eliminatoria sigue completamente abierta y adelantó que en el partido de vuelta no cambiarán su postura dentro del campo, pues la intención será volver a competir de tú a tú ante el conjunto rojiblanco.

“La serie está muy abierta, nuestro planteamiento en cada partido es ganar, no hay ninguna diferencia, vamos a proponer. Yo los veo a los ojos y estoy orgulloso de lo que han hecho, han llenado dos veces un estadio grande y eso se reconoce”, comentó.

Joel Huiqui admitió que la serie ante Chivas está abierta. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

El estratega insistió en que su equipo sabe que todavía queda mucho por disputar y que la obligación será buscar el triunfo en territorio tapatío para sellar el boleto a la final.

“Reconozco hoy a mi equipo, hoy el equipo está consciente que tiene más que ganar el partido, no hay duda, pero la serie está abierta”, sentenció.