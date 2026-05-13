Milito rompe el silencio: “Ya saben qué pienso en relación a los arbitrajes”

Gabriel Milito evitó entrar en polémica sobre un arbitraje en contra de Chivas y confía en que el estadio Jalisco pueda convertirse en un impulso anímico para el Rebaño en el duelo de vuelta.

“Me gustaría dar una opinión, pero ya saben qué pienso en relación a los arbitrajes, no me acostumbro a hablar y tampoco lo haré ahora porque no va a modificar absolutamente nada, así que mejor centrarme en el juego”, comentó el técnico argentino.

Milito aseguró que no espera grandes modificaciones tácticas para el segundo capítulo de la serie y adelantó que Chivas buscará mantener la misma propuesta ofensiva que mostró durante el primer duelo ante La Máquina.

“La serie está abierta. Seremos fieles a nuestro estilo, a nuestra manera que es lo que nos trajo acá. Imagino que Cruz Azul tampoco cambiará demasiado y será seguramente un partido muy similar”, señaló.

La jugada que llevó al empate a Cruz Azul con Chivas desató polémica. Redes Sociales

El entrenador rojiblanco también habló sobre el hecho de no disputar la vuelta en el Akron y tener que mudarse al Jalisco, situación que, lejos de incomodarlo, considera un escenario positivo tanto para el equipo como para la afición tapatía.

“Nosotros nos sentimos muy cómodos en el Jalisco, pero también me han comentado de la mística que tiene Chivas con Jalisco, a la gente también le provoca satisfacción”, expresó.

Con la serie todavía sin un favorito claro, Milito confía en que su equipo pueda aprovechar el respaldo de su afición en el histórico inmueble para buscar el pase a la final.