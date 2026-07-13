¿Adiós al título? Chivas tiene su segunda baja para el Apertura 2026

El Guadalajara ha puesto en marcha un proceso de renovación profunda del equipo, buscando mayor competitividad y frescura para el Apertura 2026.

Con Gabriel Milito en el banquillo y varios movimientos en el mercado, el Rebaño Sagrado busca equilibrar experiencia con juventud y reforzar zonas clave del campo, con miras a poder conseguir la estrella 13 del equipo.

Gilberto Sepúlveda es baja de Chivas para el Apertura 2026 Mexsport

Chivas anuncia la salida del Tiba Sepúlveda

En esta tónica de cambios, Chivas confirmó la salida de Gilberto Sepúlveda, uno de los defensores formados en las fuerzas básicas del club.

El ‘Tiba’, que debutó profesionalmente con el Rebaño y acumuló casi ocho años en el primer equipo, se marcha cedido por un año a los Bravos de Juárez para el Apertura 2026.

El movimiento se da en busca de mayor regularidad para el jugador, quien en los últimos torneos vio reducida su participación.

Con esta baja, Chivas libera un cupo en la zona defensiva y abre camino a jóvenes , mientras Sepúlveda se convierte en la segunda salida del club, después de la de Erick Gutiérrez.

Tiba Sepúlveda se va agradecido de Chivas

En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, mientras esperaba su vuelo con destino a Juárez y ya consciente de su salida definitiva del Rebaño, Gilberto Sepúlveda se detuvo ante los micrófonos de diversos medios.

Rodeado de reporteros y aficionados, el defensor mostró gratitud y madurez al hablar de su etapa en Chivas.

Creo que era necesario y que era el momento de salir para asumir esos retos que, a veces, hacen falta para crecer y dar un paso adelante. Ahora es el momento y estoy muy contento e ilusionado con esta oportunidad”, expresó.

Sepúlveda se mostró agradecido con la institución que lo vio nacer futbolísticamente: “Me voy con total agradecimiento con el club que me formó y me debutó como futbolista profesional”.