Haaland respondió a los mexicanos con el grito viral: ¿Y si sí?

Los aficionados mexicanos se han metido de lleno en apoyar a la selección de Noruega previo al duelo contra Inglaterra de los Cuartos de final del Mundial 2026 y más con Erling Haaland, quien ha recibido una inmensidad de mensajes, por lo que el delantero ya respondió con una frase que hasta fue reconocida por la FIFA, el grito de batalla del ¿Y si sí?

En uno de los centenares de mensajes de apoyo, un aficionado instó a Erling Haaland a vengarse de la Selección Mexicana, que fue eliminada por Inglaterra en los Octavos de final del Mundial 2026.

Erling Haaland ha recibido un gran apoyo de aficionados mexicanos previo al duelo entre Noruega e Inglaterra de los Cuartos de final del Mundial 2026 Reuters

“Venga Haaland, vénganos”, fue el mensaje del aficionado para el delantero de Noruega. Cuando todo parecía que se iba a quedar así, Haaland respondió con el emblemático “¿Y si sí?”, adjuntando un emoji de la bandera de México.

Los aficionados mexicanos pusieron en marcha su creatividad en los mensajes y videos que han publicado en redes sociales.

Erling Haaland ha tenido una gran conexión con los mexicanos, donde ya ha respondido mensajes en varias ocasiones durante el Mundial 2026 Reuters

No ha sido la única respuesta que ha hecho Haaland. El delantero también respondió a una canción que realizó la Banda La Prestigiosa.

“Les escucho”, publicó en redes sociales al ver el tema musical basado en Moskau, que fue adaptado al género duranguense.

Incluso, Google se ha sumado al modo vikingo. Cuando un usuario teclea Haaland en su buscador, lo que aparece en la parte inferior es el remo viral.

Noruega enfrentará a Inglaterra este sábado en los Cuartos de final del Mundial 2026 Reuters

Erling Haaland está en la lucha por la Bota de Oro, suma 7 goles. Kylian Mbappé y Lionel Messi tienen ocho tantos, pero el francés lidera la Clasificación por tener más asistencias.

El segundo gol que marcó el delantero de Noruega ante Brasil en los Octavos de final, fue elegido como el mejor de esta instancia, cuando recibió el balón, controló y mandó un potente disparo a la esquina inferior de la portería al minuto 90.

¿DÓNDE VER EL NORUEGA VS INGLATERRA DE LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Canal 5.

- TUDN.

- Vix. Noruega quiere seguir haciendo historia, después de clasificarse por primera ocasión a los Cuartos de final de un Mundial.