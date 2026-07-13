Real Madrid recibe buenas noticias: descartan lesión de gravedad de Thibaut Courtois

El Real Madrid recibió una noticia alentadora tras la preocupación que provocó la salida de Thibaut Courtois durante el partido de Bélgica en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Después de someterse a estudios médicos, el guardameta belga descartó una lesión de gravedad, por lo que todo quedó en un susto para el conjunto merengue.

Courtois fue sometido a una resonancia magnética en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde los servicios médicos confirmaron que únicamente presenta una leve molestia muscular. El diagnóstico aleja el riesgo de una ausencia prolongada y mantiene el optimismo dentro del club.

¿Cuándo volverá Thibaut Courtois con el Real Madrid?

Aunque el arquero deberá seguir un plan de recuperación y descanso durante sus vacaciones, la previsión del cuerpo médico es que pueda reincorporarse a los entrenamientos a finales de julio. Incluso, en el club confían en que estará disponible para el inicio de LaLiga, aunque podría perderse algunos encuentros amistosos de la pretemporada.

La recuperación de Courtois representa una excelente noticia para el Real Madrid, que podrá contar con uno de sus futbolistas más determinantes de cara al arranque de la temporada. El belga continúa siendo un referente bajo los tres palos por su experiencia, liderazgo y regularidad.

Superado el susto, el portero centrará sus esfuerzos en completar su rehabilitación para llegar en las mejores condiciones al inicio de la campaña, donde el conjunto blanco buscará competir por los títulos de LaLiga y la UEFA Champions League.