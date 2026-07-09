El curioso camino de Haaland en el Mundial lo lleva a medirse ante el país donde nació y es estrella

Erling Haaland saltará al campo del Estadio de Miami con el corazón dividido. El ariete noruego se encuentra en el camino de la Copa del Mundo frentea la Selección de Inglaterra por un pase a las semifinales, un duelo en el que el ídolo vikingo se medirá ante el equipo que no quiso representar a nivel de selecciones y donde juega en la Premier League, en la que es la máxima estrella de la competencia.

El atacante del Manchester City nació en Leeds hace 25 años mientras su padre jugaba en la Premier League, eligió representar al país escandinavo. Desde que llegó para la campaña 2022-2023 a la Premier League, se ha dedicado a despedazar records de goles que lo tienen encumbrado como el mejor centro delantero del mundo.

Es un partido especial, definitivamente. Para mí es super especial, porque juego en Inglaterra y nací en Inglaterra, y también juegas contra compañeros de equipo y todo eso. Así que es un poco, no raro, pero es un juego curioso y va a ser agradable."

​Erling Haaland / Delantero noruego

¿Cuáles son las marcas más relevantes de Haaland?

A Haaland le bastaron 111 partidos para celebrar sus primeros 100 goles en la Premier League, destrozando el récord histórico de Alan Shearer, quien necesitó 124 compromisos. Esta cifra letal es solo una muestra del dominio del Androide en el ecosistema inglés. También es suya la marca de menor tiempo para llegar a las 100 participaciones de gol (94 partidos) y la mayor cantidad de anotaciones en una sola temporada de liga con 36 dianas.

Ahora con Noruega, con los que también tiene un paso de leyenda con 62 goles en 51 partidos, busca una posición histórica de llegar a las semifinales en la primera Copa del Mundo para los escandinavos desde Francia 1998.

"Definitivamente no esperaba esto en absoluto. No esperaba que estuviéramos en los cuartos de final con Noruega en la Copa del Mundo. Es bastante sorprendente incluso para mí. Poder estar aquí y jugar en el escenario más grande con mis amigos noruegos contra los mejores equipos del mundo es realmente especial. Jugar contra Brasil fue algo loco para nosotros los noruegos, y ganarles para luego jugar contra Inglaterra es bastante especial. Creo que si ves las escenas en Noruega, puedes ver que no es algo normal."

​Erling Haaland / Delantero Noruego

¿Qué posición tiene Haaland entre los mejores goleadores del Mundial?

El Androide noruego cuenta con un raudal de siete dianas en su primera experiencia en Copas del Mundo, igualado en la segunda posición con el francés Kylian Mbappé y a un tanto de la colecta que lleva el argentino Lionel Messi, en la lucha feroz por la conquista de la Bota de Oro de la competencia.