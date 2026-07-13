¡Sin miedo a Messi! Jordan Pickford calienta la semifinal Argentina vs Inglaterra del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra definió su postura mental para encarar uno de los compromisos con mayor carga de rivalidad en el balompié internacional. El portero titular del conjunto de los 'Tres Leones', Jordan Pickford, descartó que los antecedentes políticos o las viejas rencillas deportivas vayan a influir en el desarrollo de las semifinales ante Argentina en el Mundial 2026.

El futbolista del Everton enfatizó que el plantel dirigido por Thomas Tuchel posee la madurez necesaria para controlar la presión del entorno en el Estadio Atlanta en el duelo del miércoles.

Hemos sido muy respetuosos dentro del juego. A veces las decisiones nos favorecen, otras no, pero simplemente reiniciamos, volvemos a empezar y dejamos que el futbol hable por nosotros", declaró Pickford desde la concentración en Kansas City.

El historial histórico de Inglaterra vs Argentina en los Mundiales

El emparejamiento adquiere una relevancia mayúscula al concretarse exactamente 40 años después del mítico enfrentamiento en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Aquel compromiso celebrado en el césped del Estadio Azteca (llamado oficialmente Estadio Ciudad de México para este torneo) quedó grabado en la posteridad por la victoria del combinado sudamericano con un marcador definitivo de 2-1.

Aquel encuentro fue inmortalizado por las dos anotaciones de Diego Armando Maradona, quien ejecutó la polémica acción de 'La mano de Dios' después de firmar el denominado 'Gol del siglo'. Ahora, la delegación inglesa busca sacudirse ese peso histórico para clasificar a su primera gran final de la Copa del Mundo desde su única consagración obtenida en la temporada de 1966.

¿Cuándo y dónde se juega el partido de Inglaterra contra Argentina?

Con el objetivo de neutralizar la peligrosidad ofensiva del atacante Lionel Messi a través de un esquema de ordenamiento colectivo, Jordan Pickford recordó que el combinado inglés cuenta con el talento necesario en ataque y defensa para frenar a la Albiceleste.

El guardameta dejó fuera de la ecuación cualquier debate vinculado a los fallos arbitrales previos o las disputas territoriales del Atlántico Sur.

Somos nosotros contra ellos para conseguir una plaza en la final, y es un partido de fútbol. 90 minutos, 120, penaltis. Estamos listos para cualquier cosa, se trata de quién sale ganando y estamos plenamente preparados para eso", señaló de forma contundente Pickford.