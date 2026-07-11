Noruega vs Inglaterra: FIFA aclara polémica sobre el gol de Bellingham

Inglaterra venció a Noruega (2-1) en tiempo extra, con un doblete de Jude Bellingham, y clasificó a los ingleses a las Semifinales del Mundial 2026. Sin embargo, la polémica se desató en el primer gol del '10' inglés, justo antes del descanso.

El principal reclamo de Noruega se centra en que el balón del saque de meta de Nyland impactó contra el cable de la skycam (cámara aérea), lo que provocó un descenso brusco en su trayectoria.

El gol de Bellingham no debió contar en el Noruega vs Inglaterra REUTERS

Esto permitió a Anderson controlar el balón e iniciar la secuencia que terminó en el remate preciso de Bellingham. Según las reglas de la FIFA, si el balón toca un objeto externo, el juego debe detenerse y reiniciarse con un balón al suelo, lo que habría invalidado el gol.

FIFA aclara polémica, el balón no tocó la cámara

La FIFA defendió la validez del gol mediante un comunicado oficial. Según el sensor del balón conectado (Connected Ball), no se registró ningún pico en el "latido del balón" mientras estaba en el aire, lo que indica que no hubo evidencia de contacto con el cable aéreo que alterara su movimiento.

Esta tecnología, integrada en el balón, mide variaciones en la trayectoria y vibraciones para detectar impactos.

El organismo rector del futbol mundial enfatizó que, ante la ausencia de datos del chip que confirmaran el roce, VAR y árbitros no tenían motivos para intervenir. Esta decisión permitió que el gol de Bellingham se mantuviera, contribuyendo al avance de Inglaterra.

A pesar de las imágenes de televisión que sugerían un posible contacto, la FIFA priorizó la evidencia tecnológica sobre las percepciones visuales, cerrando el debate oficial, aunque no las críticas de aficionados y analistas.

La tecnología, novedad del Mundial que genera más polémica

La tecnología del balón conectado y otras tantas han sido la gran novedad de este Mundial 2026, presentados como una solución avanzada para eliminar errores arbitrales y garantizar mayor justicia en las decisiones.

El chip en el balón promete precisión en detecciones de fuera de juego, goles y ahora interferencias externas, representando un paso hacia un futbol más objetivo y moderno.

Sin embargo, en lugar de resolver controversias, esta tecnología está dejando más dudas sobre su fiabilidad y necesidad en el futbol.

Casos como el de Bellingham generan divisiones: mientras algunos confían en los datos del sensor, otros argumentan que las imágenes televisivas y el sentido común deberían prevalecer, cuestionando si herramientas tan complejas están realmente mejorando el juego o simplemente añadiendo nuevas capas de discusión.