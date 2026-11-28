Hace 24 años Javier Aguirre llegó a dirigir por primera vez a un club en España. El Osasuna significó para el mexicano su primera oportunidad de trabajar en el viejo continente y hoy, más de dos décadas después, significa la oportunidad de conseguir su primer victoria como local en el Mestalla, en el banquillo del Valencia.

El “Vasco” asumió el banquillo del Osasuna en julio de 2002, inmediatamente después de dirigir a la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Algo similar a lo que ocurrió recientemente con el Valencia.

Tras dirigir la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Javier fue anunciado como estratega del Valencia para la temporada que comenzaba.

El Valencia con Javier Aguirre como Director Técnico acumula dos derrotas, dos empates y dos victorias, pero ninguna de estas dos últimas se ha dado en casa.

El objetivo es ganar en casa, eso es lo que nos está faltando, entre otras cosas muchas cosas, puntos nos hacen falta y darle una alegría una alegría”, mencionó este sábado Aguirre, en conferencia de prensa previa al duelo entre Valencia y Osasuna por la fecha 14 de LaLiga.

El objetivo más clara que buscaba Aguirre con Osasuna y que hoy busca con el Valencia es evitar el descenso. Ya lo consiguió en su momento con el equipo de Pamplona y ahora falta ver si lo logra con Valencia, equipos al que logró colocar la jornada pasada en el sitio 17.