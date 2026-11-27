¿Reencuentro en Mestalla? El mercado de fichajes invernal se acerca y en enero podríamos tener una nueva dupla de mexicanos en España, pues reportes indican que Javier Aguirre desea fichar a Álvaro Fidalgo para reforzar el medio campo del Valencia de cara a la segunda mitad de la temporada.

De acuerdo a información publicada por ABC en España, el ‘Vasco’ ha pedido a la directiva del Valencia firmar al mediocampista mundialista mexicano y lo ha puesto como absoluta prioridad en su lista de peticiones para la ventana de transferencias que está por comenzar.

Los reportes indican que esta posible incorporación de Fidalgo al Valencia no sería un préstamo sino que el club intentaría realizar una compra definitiva, aunque no se descarta una cesión si es que no se llega a un acuerdo con la directiva verdiblanca por el precio del mexicano.

‘Maguito’ llegó al Real Betis Balompié procedente de América apenas a inicios del 2026 a cambio de 1.5 millones de euros aproximadamente y el club buscaría recuperar lo invertido para darle salida rumbo a Valencia.

Hasta el momento no se reportan ningún tipo de negociaciones entre clubes y solamente existe el intereses de Valencia, pero se espera que en las próximas semana ambas directivas puedan entablar conversaciones. El mercado de transferencias invernal en España abre el 1 de enero del 2027 y culmina el 2 de febrero.

Fidalgo vuelve a quedarse en la banca en la victoria del Betis en Champions Instagram

Fidalgo con pocos minutos en Betis

Si bien el ‘Maguito’ no está siendo completamente borrado por completo del equipo, la realidad es que Álvaro Fidalgo tiene un rol muy secundario en Betis y suma muy pocos minutos en lo que va de la temporada.

Sumando todas las competencias —LaLiga, Copa del Rey y Champions League— Álvaro Fidalgo apenas registra un total de 122 minutos de 1,710 de posibles con Betis esta campaña, apenas el 7.1% y no ha arrancado ninguna partido como titular.

Betis tiene uno de los mediocampos más completos de España y Pellegrini no parece tenerle mucha confianza a Fidalgo, por lo que una eventual salida al Valencia no suena nada mal para el mexicano.