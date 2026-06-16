Néstor Lorenzo recibe una Virgen de Guadalupe y agradece conmovido a la afición colombiana

Colombia se siente en México como en casa. Acaso se trata del parecido entre pueblos o tal vez la festividad que llevan por las venas. Cualquiera que sea la razón, este Mundial es frenético para ellos por jugarlo en la capital del país, sitio que desde hace tiempo ya es el hogar de muchos de ellos.

El futbol es sólo el pretexto, un monumental motivo para sentirse elegidos por la vida. Los colombianos prometen que el estadio será suyo y que las calles y el Ángel de la Independencia serán tomados para festejar.

En medio de la marea de camisetas amarillas colombianas, hay quien viaja sin boleto. Aun así, se espera que este miércoles no se llene el Estadio Ciudad de México con capacidad para 80 mil espectadores, pero sí al menos se cubran 60 mil asientos con presencia colombiana y mexicana.

¿Por donde andan los colombianos en CDMX?

Y entre los puntos turísticos, varios se fueron a La Villa, la casa de la religión católica mexicana por tratarse del sitio donde mora la Virgen de Guadalupe.

Oración a la Virgen de Guadalupe para pedir por la salud de una madre Canva

Un reportero en short apareció para decirle a Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia, que le llevaba un regalo de parte de los aficionados.

Por la mañana fue a La Villa y compró una estampa de la Virgen de Guadalupe, la cual llevó a la conferencia para entregársela al entrenador.

Néstor Lorenzo, agradecido

Lorenzo se quebró por dentro. Tragó saliva y se sintió único. Besó la imagen de la Virgen Guadalupana y agradeció. La mostró al público, pero de inmediato la guardó en su bolsillo como amuleto de la buena suerte.

Néstor Lorenzo está feliz de jugar en México. Especial

"Se la damos para que le vaya muy bien. Pedimos por usted y los muchachos", le contó el enviado colombiano al estadio.

Néstor Lorenzo se aguantó el llanto, aunque los ojos se le nublaron un poco.

"Gracias, gracias, gracias, es lo único que le puedo decir a la gente... gracias por creer en nosotros".