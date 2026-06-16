"Entrar al Estadio de la Ciudad de México hace que se te ponga la piel de gallina": Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro podrá registrarse siempre en el planeta de la FIFA y el futbol como uno de los jugadores legendarios, de alta escuela, que en su recorrido pisó catedrales que empezaron siendo estadios.

Pasó por el Delle Alpi, el Stade de France, el Santiago Bernabéu, el Olímpico de Berlín y otros tantos y le quedó pendiente el Estadio Azteca, hoy renombrado por el Mundial Estadio Ciudad de México y en lo sucesivo Estadio Banorte.

Ahora como entrenador ha entrado en sus fauces y expresó cómo se sintió.

"Entrar a este estadio hace que la piel se ponga de gallina. Aquí Maradona ha hecho uno de los mejores goles en la historia del futbol. He aprovechado para ir a verlo y me encantó. Crecimos con esta idea de visitar y jugar en este estadio. Sin duda está en el top tres de los mejores del mundo".

La Selección de Uzbekistán llegó de Dallas, donde eligió su centro de entrenamiento a pesar de que su partido inicial se juega en Ciudad de México a una altura superior a los 2 mil metros sobre el nivel del mar. Al técnico Cannavaro no le intimida que sus jugadores no soporten la respiración aquí y hasta tomó con suavidad que tuvieran un retraso en el vuelo.

"Es normal, es algo a lo que se van a enfrentar todos los equipos, no nos vamos a quedar en eso, por eso tomamos la decisión de venir hasta un día antes del partido sin necesidad de acoplarnos, creo que los jugadores podrán hacerlo. Recuerdo que en 2010 cuando jugamos con Italia nos fuimos a una montaña 25 días para adaptarnos al clima y fue el peor Mundial que hicimos".

Cannavaro dio crédito a los jugadores que serán sus rivales como Luis Díaz y James Rodríguez, "pero la identidad y el corazón de los uzbekos está presente, verán cómo juegan. Pronto sus futbolistas estarán por toda Europa".