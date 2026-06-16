Frenética llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara 

Al ritmo de tambores y trompetas, frente a la inmensidad de una frenética afición, la Selección Mexicana hizo su arribo a Guadalajara, Jalisco, para disputar el segundo duelo de la fase de grupos del Mundial 2026.

Aunque caótico el ambiente afuera del hotel de concentración, en la zona de Italia Providencia, el equipo mexicano tuvo el suficiente cobijo para sentirse respaldado tras la victoria sobre Sudáfrica (2-0), en la Ciudad de México.

El Tricolor llegó en óptimas condiciones. No hay reporte de jugadores lesionados. La única baja será el defensor César Montes, quien se hizo expulsar ante los sudafricanos.

Encienden pasiones tapatías

Los seleccionados fueron unos expertos en infiltrarse. Libraron el tumulto e ingresaron al hotel, mientras que unos mil 500 fanáticos enloquecían. Sólo los limitaba una cinta unifila y decenas de guardias de seguridad.

Al ver a sus ídolos en el lobby del hotel, los gritos hicieron eco en la plaza comercial adherida al hospedaje. Después en un desfile con integrantes de un grupo de animación de la Selección, un tanto agresivos para abrirse camino entre la gente.

El momento más cálido, la breve salida de los jugadores. Entre los más ovacionados por sentirse en casa fueron Guillermo Ochoa, Armando González y Julián Quiñones, este último por su paso con el atlas bicampeón.

El recibimiento al Tricolor culminó después de las 21:00 horas. Niños y familias se marcharon con sonrisas, pero algunos seguidores de la Selección esperaban un mejor acercamiento con los futbolistas de quienes esperan una actuación histórica en el Mundial 2026.

“No se acercaron, no hubo una firma ni un saludo, simplemente se pararon un rato y se fueron. Llegué temprano, estuve en primera fila, unos chicos aventaron sus playeras pero ni caso les hicieron, les dijeron que no podían firmar ys e las regresaron.

El duelo entre ambas naciones será el 18 de junio, en punto de las 19:00 horas, en el Estadio Guadalajara.

Los anfitriones del Mundial 2026 sostendrán sus entrenamientos en las instalaciones de Sports Arena, mientras que los Tigres asiáticos se mantienen en su burbuja de Verde Valle, en la casa de Chivas, hoy nombrada de manera provisional “Korea House”.

En su historial, México registra ocho victorias en el histórico sobre Corea del Sur, mientras que los asiáticos suman siete, por cuatro empates.